(AGENPARL) – dom 13 giugno 2021 FERRARA CAPITALE DELLA BICICLETTA. DOPO IL PASSAGGIO DEL GIRO, DA DOMANI RUBRICA SU SKY. DOMENICA IN CHIARO SU CIELO. SINDACO FABBRI: “NOSTRA CITTÀ CENTRALE, INVESTIAMO SU ‘MARCHIO CITTADINO’ E SU TURISMO LENTO”

Ferrara, 13 giu – Ferrara città della bicicletta e del Giro d’Italia va in onda su Sky e Cielo.

Da domani, e per tutta la settimana, sarà trasmesso un episodio di 6 minuti di Icarus Ultra dedicato al territorio ferrarese e al suo rapporto con le due ruote. A condurre i telespettatori alla scoperta della storia e dello sport sarà Marco Pastonesi, firma storica della Gazzetta dello Sport, nei giorni scorsi presente in città per riprese e interviste.

L’appuntamento con la prima messa in onda è domani, lunedì 14 giugno, alle 18,30 su Sky Sport Collection, quindi – sulla stessa rete – alle 11 e alle 16,15 di martedì 15 giugno, alle 21 di mercoledì 16 giugno e alle 7,30 di giovedì 17 giugno.

Le puntate tornano anche su Sky Sport Arena: lunedì 14 giugno a mezzanotte, martedì 15 giugno alle 7,30, mercoledì 16 giugno alle 6 e alle 10,30, giovedì 17 giugno alle 8 e alle 4, sabato 19 giugno alle 18,30. Su Sky Sport Uno l’appuntamento è domenica 20 giugno alle 6. In chiaro, su Cielo Tv (canale 26 del digitale terrestre), la prima messa in onda è prevista domenica 20 giugno alle 9.

“Ferrara è storicamente la città della bicicletta. Nei giorni scorsi anche Linus, su questo tema, ha espresso parole di grande apprezzamento e di stupore per questo straordinario legame e per la passione dei ferraresi per questo tipo di mobilità – dice il sindaco Alan Fabbri -. Mobilità che è sostenibile e che, mai come oggi, dà un messaggio al mondo: spostarsi senza inquinare è possibile, è bello, fa bene alla salute e dà la possibilità di apprezzare di più e meglio paesaggio, scorci cittadini, monumenti, vie storiche, di fermarsi senza difficoltà e in poco tempo per una sosta, magari per degustare un buon piatto ferrarese. È il cosiddetto ‘turismo lento’, che oggi rappresenta un obiettivo a cui guardano tante città. Ferrara ne è al centro. Per questo, con investimenti e campagne ad hoc puntiamo a promuoverlo e valorizzarlo”.

Pastonesi ha dato voce ad esponenti locali di diversi mondi e settori: il sindaco Fabbri, lo scrittore e poeta Roberto Pazzi, lo chef Simone Finetti, l’ex pugile Alessandro Duran, il direttore artistico del Teatro Comunale ‘Claudio Abbado’ Marcello Corvino.

