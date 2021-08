(AGENPARL) – mer 18 agosto 2021 Ferrara, 18 agosto 2021

Ferrara Buskers Festival: con Hera la festa è “green”

Il Gruppo Hera, main sponsor dell’iniziativa, supporta la festa della musica di strada coi tanti

servizi di raccolta differenziata extra pensati per l’iniziativa, e la promuove con una serie di

eventi, tutti a sfondo “green”, che arricchiranno il già vasto programma della manifestazione

Cambia la sede ma non lo spirito di Ferrara Buskers Festival, così come non

cambia neppure l’impegno che il Gruppo Hera ogni anno profonde per LINK UTILI

supportare uno dei più importanti appuntamenti della città.  www.gruppohera.it

In occasione di questa edizione, che per la prima volta si allontana dal centro  In buone acque

città per approdare al Parco Massari, Hera collocherà l’immancabile sorgente  Quelli che… ep. 1

urbana che, come ogni anno, promuoverà il consumo sostenibile di acqua di

rete erogandola gratuitamente, fresca, sia naturale sia frizzante. Oltre a ciò,  Quelli che… ep. 2

un vero e proprio palinsesto di attività sui temi ambientali dedicate alla

sostenibilità attende i visitatori del festival: azioni tese a coinvolgere adulti e

bambini in modo originale e divertente, con l’obiettivo di aiutare le persone a

migliorare sempre più le proprie abitudini in tema di raccolta differenziata.

Diffusi nell’area del parco, saranno dunque presenti vari laboratori e punti

informativi presso i quali imparare… “giocando”: ci sarà la possibilità di

costruire dei veri e propri strumenti musicali a partire da materiali di recupero,

così da accompagnare i buskers con flauti, tamburi o xilofoni autoprodotti. I

bambini tra i 3 e i 10 anni potranno cimentarsi sul “ring della raccolta

differenziata” dove, in una sfida all’ultimo rifiuto, dovranno smistare tra quattro

contenitori gli oggetti presenti sul campo di gioco.

I ragazzi fino a 14 anni potranno invece competere per “trovare l’intruso”

all’interno di un cassonetto, reso trasparente per l’occasione e tentare, quindi,

di fare luce sul complesso mondo dei rifiuti e sull’importanza della raccolta

differenziata di qualità: per farlo, sarà necessario che le squadre che si

sfideranno riescano a scovare i conferimenti sbagliati, così da capire anche

quali sono gli errori più comuni nella separazione degli scarti domestici.

Infine, tutti i visitatori dei festival potranno partecipare alla caccia al tesoro

organizzata dagli autisti di Hera, gli stessi protagonisti della serie di divertenti

videopillole “Quelli che… le cose le fanno fatte bene”, visibili su Youtube:

saranno proprio loro a porre ai partecipanti alcune domande, e ad ogni

risposta corretta corrisponderà un punteggio. I punti accumulati daranno la

possibilità di ricevere tanti premi, anch’essi naturalmente “green”.

CONTATTI

Contenitori extra per la raccolta differenziata Francesco Reggiani

🔊 Listen to this