(AGENPARL) – mer 08 dicembre 2021 FERRARA, ACCESI CINQUE ALBERI DI NATALE. SINDACO: “CITTÀ SI TUFFA NELL’ATMOSFERA NATALIZIA”. VICESINDACO LODI: “AL PARCO COLETTA LE NOVITÀ CONTINUANO”

Ferrara, 8 dic – La festa dell’Immacolata concezione è stata anche l’occasione, a Ferrara, per celebrare la prima accensione di cinque alberi di Natale tra centro storico e zona stazione. “Ora la città è interamente allestita a festa, ci prepariamo al Natale con scenografie particolarmente suggestive, che regaleranno a ferraresi, visitatori, turisti un’ atmosfera magica e, per molti aspetti, unica”, dice il sindaco Alan Fabbri ricordando che a giorni partirà anche una campagna nazionale di promozione turistica della città proprio dedicata al Natale e allo spettacolo di capodanno, il tradizionale incendio del Castello.

L’abete di piazza della Cattedrale è di circa 16 metri e ricoperto di circa 8,5 chilometri di luci, è donato dalla famiglia Rossi di San Felice sul Panaro e realizzato dall’impresa Sartini, con addobbi sferici dorati di diverse dimensioni che creano un effetto scenografico anche di giorno. A questo si unisce il sempreverde – dono di Roverati Giardini – posto al parco Coletta e, da oggi, nuovo elemento di luce del Winter Park, il parco giochi natalizio dedicato soprattutto alle famiglie, con 14 giostre, luminarie, una scintillante cometa luminosa tridimensionale a 12 punte e una coda di 16 metri. L’area eventi rimarrà per l’intero periodo natalizio, insieme alla casa di Babbo Natale e a una tensostruttura per gli spettacoli, soprattutto dedicati ai bambini. Gli addobbi dell’albero del Gad sono a cura dell’impresa Paone luminarie di Poggio Renatico.

“Il parco Coletta quest’anno si presenta come non mai, con una prima edizione del Winter Park e con attività continue. Anche oggi, nonostante la pioggia, quasi duecento bambini hanno assistito agli spettacoli. Le novità non finiscono qui – annuncia il vicesindaco Nicola Lodi -. Abbiamo infatti in programma anche un grande evento per l’Epifania oltre ad eventi specifici in vista del 25 dicembre”.

Prima accensione, questa sera, anche per gli altri alberi presenti in città: quello di piazza XXIV Maggio, nei pressi dell’Acquedotto (dono del Comune di Mezzana, in Val Di Sole) e quelli di via San Romano (verso piazza Travaglio) e di piazza Verdi, entrambi sempre frutto della donazione di Roverati e, nel caso di piazza Verdi, realizzato con un contributo del comitato locale dei commercianti.

Su tutti gli alberi sono presenti luci led a basso consumo energetico.

Il programma inizialmente previsto è stato ridimensionato a causa delle condizioni meteo.

