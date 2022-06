(AGENPARL) – gio 02 giugno 2022 FERRARA, 4MILA NEL SOTTOMURA PER IL DEEJAY INTERNAZIONALE MARCO CAROLA. CONTINUA IL CALENDARIO DI EVENTI: STASERA ANCORA MUSICA E CONCERTI, CON UNA DOZZINA DI ARTISTI

Ferrara, 2 giu – Dopo le oltre duemila persone che la scorsa settimana hanno animato il sottomura con la coloratissima corsa Fluo-Run, ieri la location ha ospitato un nuovo appuntamento del Sottomura Open Air: erano in circa 4mila – da diverse parti d’Italia – per lo special guest, il deejay internazionale Marco Carola.

Giudicato uno dei maggiori esponenti della scena techno e tech-house a livello mondiale, Carola ha radunato fan e appassionati, preceduto alla consolle da altri nomi noti del genere e di generi analoghi: Enrico Barbuti, Matteo Vanti, I.G.N.A., Leon, Ale de Tuglie, B2B, David, in una lunga sessione di musica partita nel pomeriggio e arricchita da effetti scenici e luminosi di grande impatto. Momento clou della serata è stato l’ingresso in scena di Carola, acclamatissimo dalla platea di fan del suo stile definito ‘electrical minimal techno’. Il celebre deejay, che sarà anche protagonista dell’estate a Ibiza, si è esibito per circa due ore.

Questa sera il sottomura torna ad essere sede di eventi. E la musica sarà di nuovo protagonista con l’Holi Dance Festival. Ancora una volta i colori saranno al centro della scena, e la musica pure, con una dozzina di artisti che si alterneranno sul palco. Tra i nomi attesi: Ben Hamilton, Fabio Miotto, la deejay e fotomodella Jessie Diamond, Renée la Bulgara, pseudonimo di Reneta Todorova Petrova, disc jockey e conduttrice radiofonica, già voce di Deejay Parade. Il calendario di eventi del sottomura è elaborato e organizzato da Madame Butterfly, con Unconventional events e Uncode

🔊 Listen to this