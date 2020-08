FERRAGOSTO AD ANCONA, MARE, EVENTI E CONTROLLI

(AGENPARL) – ANCONA, gio 13 agosto 2020

Guida al Ferragosto: al mare, col cinema all’aperto, ascoltando jazz oppure al museo ma rispettando le regole anti Covid. Diverse le proposte in città per il weekend più infuocato dell’anno.

Per quanto riguarda l’accesso alle spiagge, si ricorda che dal 15 al 23 agosto sarà obbligatoria, anche nei giorni infrasettimanali, la prenotazione del proprio posto in spiaggia, sia a Portonovo che a Mezzavalle, con l’app iBeach. Una persona può opzionare una spiaggia diversa (Ramona, Torre, Mezzavalle, chiesetta, ecc) ogni giorno. Per la stessa spiaggia devono passare 3 giorni dall’ultima prenotazione utilizzata.

Chi non riesce a utilizzare la app, può chiamare dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 i numeri telefonici 071- o .

Grazie ad una collaborazione con lo IAT del porto, si possono prenotare i posti spiaggia a questo numero 071. in questi orari:

lunedì 9.00 – 13.00, marte dì 9.30 – 13.30 / 14.30 – 22.00, mercoledì 9.00 – 13.00 / 18.00 – 22.00, giovedì 9.30 – 13.30 / 14.30 – 22.00, venerdì 9.00 – 13.00 / 18.00 – 22.00, sabato 10.00 – 13.00 / 14.00 – 22.00, domenica 10.00 – 13.00 / 18.00 – 22.00.

Ricordiamo che la prenotazione serve per tutti i giorni nella settimana dopo Ferragosto.

Il Comando della Polizia locale di Ancona informa che la strada di accesso a Portonovo continuerà ad essere chiusa al verificarsi del riempimento dei due parcheggi a servizio della Baia. Quindi quando sia il parcheggio scambiatore che il parcheggio sotto sono pieni, l’accesso alla baia per le auto è interdetto.

Portonovo ospita il 15 agosto la tradizionale Festa del Mare, organizzata dalla parrocchia e dalla Confraternita del SS Sacramento del Poggio. Alle 9, dalla piazzetta della baia, partirà la processione verso la chiesetta con l’immagine della Madonna, accompagnata dai fedeli (tutti con mascherina e rispettando il distanziamento sociale) e dalle varie autorità civili e religiose. Alle 9,30 solenne celebrazione eucaristica, che quest’anno si terrà all’aperto, sul sagrato della chiesa, concelebrata dall’Arcivescovo di Ancona-Osimo Angelo Spina. Quindi processione in mare con le imbarcazioni, che si protrarrà fino al molo. Omaggio di una corona d’alloro in mare per ricordare i caduti.

Al Passetto, Palombina, Collemarino, e Torrette, la spiaggia libera è presidiata da personale addetto, per verificare l’osservanza delle regole anti Covid.

Nella zona Nord é sempre disponible gratuitamente il parcheggio di via Ricci (supermercato ex SI) con un servizio da Collemarino, piazza Galilei, Palabrasili, via Redi e spiagge.

I tre ascensori nella zona Nord, sono funzionanti , uno a Palombina, due a Collemarino.

“Invito tutti i cittadini e turisti a rispettare comunque la normativa vigente, – afferma l’assessore alla sicurezza e protezione civile, Stefano Foresi -.Ovunque, ma in particolare sulle spiagge, si raccomanda l’osservanza delle regole poste contro la diffusione del Covid 19, ovvero divieto di assembramento, rispetto della distanza interpersonale, obbligo della mascherina nei luoghi chiusi – per esempio ascensori – o all’aperto dove non è possibile garantire la distanza di almeno un metro. Ringrazio sin da ora tutti coloro che saranno inpegnati nei prossimi giorni nel garantire la sicurezza in città e sulle spiagge doriche”.

Al riguardo la Polizia Locale di Ancona metterà in atto a Ferragosto un rafforzamento delle pattuglie già in servizio, con maggiore personale, per garantire la presenza continua nelle zone più interessate dall’affluenza di persone. In prevalenza Portonovo, Mezzavalle, oltre che sulle spiagge ma anche per la viabilità. Controllo accurato delle soste irregolari che creano problemi di sicurezza e difficoltà al transito pedonale.

Gli appuntamenti del weekend ferragostano. Numerosi anche gli eventi sia sabato che domenica: all’ Arena Cinema Italia in C or so Carlo Alberto dalle ore 21:30 cinema all’aperto con la p roiezione del film “VOLEVO NASCONDERMI” ingresso € 7,00 sia sabato che domenica. Anche alla Mole cinema sotto le stelle: sabato 15 agosto ore 21:30 per Lazzaretto cinema, omaggio a Federico Fellini con la proiezione de “LA STRADA” ingresso unico 4 €, domenica 16 “T utto il mio folle amore” di Gabriele Salvatores, ingresso intero 5€ – ridotto 4 €. Il Cinetour, promosso dall’Assessorato alla Partecipazione democratica, fa tappa due giorni alla Pineta del Passetto dove sabato 15 agosto, alle ore 21.15 si proietta il film “IL COLPEVOLE” – domenica 16 si proietta il film “IL MIO CAPOLAVORO”- film diretto da Gaston Duprat – INGRESSO LIBERO ma è gradita la prenotazione al numero 071-222 2569.

Sabato sera in programma ANCONA JAZZ SUMMER FESTIVAL

ore 21,30 – Terrazza di MORODER (Cantine Moroder) GIANNI CAZZOLA Italian Standard Quartet + Cesare Mecca Gianni Cazzola batteria; Simone Daclo, pianoforte; Alex Orciari, contrabbasso: Sophia Tomelleri, Sax tenore, Cesare Mecca, tromba

ingresso a pagamento € 10 – prenotazioni su .

si consiglia di acquistare i biglietti on line su vivaticket.it oppure presso la Casa Musicale Ancona – Corso Stamira 68.

Infine la Pinacoteca Civica F. Podesti ( Ingresso: Vicolo Foschi, 4 ) offre l’Arte del sabato sera. Con l’estate la Pinacoteca Ancona apre le sue porte la sera per una speciale visita guidata! Per tutto il mese di Agosto, sabato alle ore 21:00 si possono ammirare i capolavori dei grandi maestri: Carlo Crivelli, Olivuccio di Ceccarello, Tiziano Vecellio, Lorenzo Lotto, Guercino. Sono solo alcuni dei protagonisti della ricca collezione della Pinacoteca Civica “F. Podesti” che comprende anche la Galleria di Arte Moderna e Contemporanea con opere di Valeriano Trubbiani, Enzo Cucchi, Corrado Cagli, Edgardo Mannucci. Quota di partecipazione € 3,00 I posti sono limitati!

Prenotazione obbligatoria (in orario di apertura della Pinacoteca) Per accedere è obbligatorio l’uso della mascherina.

Organizzazione a cura della Soc.Coop.Le Macchine Celibi

