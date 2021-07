(AGENPARL) – ven 23 luglio 2021 “FERMO” PER LO SCOOTER A DUE GIOVANI PARTINICESI:

ARRESTATI DUE MINORENNI

I Carabinieri della Stazione di Partinico hanno eseguito un’ordinanza di custodia

cautelare emessa dal G.i.p. presso il Tribunale per i Minorenni di Palermo, a carico

di due 17enni.

I giovanissimi, entrambi già noti alle forze di polizia, sono indagati per una rapina

commessa la scorsa settimana a Partinico, ai danni di due coetanei: mediante

minaccia, si sarebbero fatti consegnare uno scooter, i caschi e i pochi spiccioli che

le vittime, due studenti, avevano in tasca.

Già sottoposti alla misura del collocamento in comunità, dalla quale si sarebbero

allontanati al fine di commettere la rapina, i due 17enni sono stati accompagnati,

su disposizione del G.i.p., presso l’Istituto penale minorile “Malaspina” di Palermo.

Il ciclomotore sottratto, del valore di oltre 2000 euro, è stato rinvenuto e

riconsegnato ai proprietari.

[230721]

