NOTA STAMPA

FEMMINICIDI, LEONE (M5S): CASO REGGIO EMILIA PONE ATTENZIONE SU DRAMMA FIGLI, DA RELAZIONE SENATO DATI INQUIETANTI

ROMA, 22 novembre – “L’ennesimo, agghiacciante caso di femminicidio in Italia, consumatosi questa volta a Reggio Emilia proprio nella settimana dedicata a questo triste fenomeno, ci obbliga ad allargare lo sguardo e rivolgerlo al mondo delle vittime, in particolare a ciò che lasciano. L’omicidio della povera Juana Cecilia Harana Loayza è stato compiuto da un giovane di 24 anni, a sua volta orfano da femminicidio. Le donne che perdono la vita ci lasciano soprattutto i loro figli. Queste persone, che già devono elaborare un atroce lutto, da soli non potranno mai farcela a superare il dramma, sia psicologicamente che materialmente. E perciò meritato una particolare e competente attenzione, in particolar modo dallo Stato. Mirko Genco, a quanto pare reo confesso dell’ assassinio, è orfano di Alessia Della Pia, uccisa dal compagno 6 anni fa, all’età di 39 anni. Era già stato denunciato per stalking dalla vittima ed era stato arrestato per violazione della misura del divieto di avvicinamento e per violazione di domicilio. E’ evidente che siamo di fronte a un uomo che aveva e ha bisogno non solo di essere tenuto sotto forte controllo, ma anche di essere aiutato a curare i suoi enormi problemi. Non possiamo sottovalutare le conseguenze che ricadono sui figli: dalla Relazione sui femminicidi in Italia negli anni 2017-2018, approvata dalla commissione d’inchiesta del Senato pochi giorni fa e che verrà presentata in un apposito evento mercoledì 24, emergono dati inquietanti: il 17% dei figli era presente al momento del femminicidio e il 30% ha trovato il corpo della madre.

Il Femminicidio si combatte con una rete di prevenzione fatta di norme efficaci e, soprattutto, con una loro attuazione puntuale e sistematica; con la formazione dei magistrati e di tutte le figure professionali coinvolte attraverso le agenzie educative; con percorsi trattamentali per gli uomini maltrattanti e per i figli delle donne uccise. E’ un lavoro che ha bisogno di sistematicità, coraggio e visione”.

Così in una nota la senatrice M5S Cinzia Leone, vice presidente della commissione d’inchiesta sul Femminicidio, che mercoledì presiederà il dibattito per la presentazione della Relazione sulla risposta giudiziaria ai femminicidi in Italia negli anni 2017 e 2018.

