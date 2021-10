(AGENPARL) – mar 26 ottobre 2021 Femminicidi: Gelmini, estendere a donne che denunciano norma su protezione testimoni giustizia

“È necessaria una più efficace rete di protezione attorno alle donne che scelgono di denunciare la violenza, che al contempo costituirebbe pure un incentivo a portare alla luce episodi troppo spesso taciuti.

La cronaca, anche recente, abbonda di donne che hanno subito violenza, o peggio uccise, dopo aver denunciato.

Ciò rende necessario valutare una forma di potenziamento ed estensione dell’attuale dispositivo, imperniato sui centri anti-violenza e sulle case rifugio, con misure volte ad assimilare, in quanto compatibile, la tutela delle donne che denunciano a quelle dei testimoni di giustizia.

Questa è una proposta che stiamo costruendo con i ministri Bonetti e Carfagna, che voglio condividere con il ministro Lamorgese e che voglio costruire, in modo bipartisan, con le Regioni e con tutti gli attori istituzionali.

Più di preciso, ritengo che dovremmo lavorare per valutare alle donne che denunciano l’estensione delle misure economiche, abitative e di protezione previste dalla legge n.6 del 2018”.

Lo ha detto Mariastella Gelmini, ministro per gli Affari regionali e le autonomie, intervenendo ad un incontro con ministro delle Pari opportunità, Elena Bonetti, e con gli assessori alle Pari opportunità delle Regioni, in occasione dell’aggiornamento del Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne per gli anni 2021-2023.

