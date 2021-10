(AGENPARL) – mer 13 ottobre 2021 Femminicidi: Gelmini, diamo la scorta alle donne che denunciano violenze

“In agosto, davanti all’ennesimo omicidio di una donna, Vanessa Zappalà, che aveva denunciato il fidanzato, ho capito che non dobbiamo lasciare sole queste coraggiose. Che diventano più fragili di prima: il loro gesto incattivisce l’aguzzino. Statisticamente più del 12% delle donne uccise avevano fatto denuncia”.

Così Mariastella Gelmini, ministro per gli Affari regionali e le autonomie, in un’intervista al settimanale “Grazia”.

In cosa consiste in concreto la tutela? “Chiarisco: è un sostegno a tempo, fino alla fine del processo che condanna il violento. Scorta alla persona; ricollocazione in una nuova dimora, se la donna vive con il denunciato; sostegno materiale e lavoro se necessario: avviene spesso quando lei ha un’occupazione con il partner violento”.

Servirà una nuova legge? “Sto scrivendola in modo che non sia strumentalizzabile: il sussidio non è un mezzo per sostentarsi, ma un aiuto quando serve”. Perché le leggi su stalking e Codice Rosso non bastano? “Sono buone leggi ma da sole non bastano. Si concentrano sull’aggressore, inaspriscono le pene che lo riguardano. Va ribaltata l’angolatura, vanno tutelate le vittime con nuove norme. Così aumenteranno anche le denunce”.

“Forza Italia e Azzurro Donna hanno sostenuto il mio progetto. E la ministra per le Pari Opportunità Elena Bonetti è molto sensibile sulla materia. Il vuoto normativo che colpisce le vittime è evidente a tutti. Spero in un fronte trans partitico”.

Fabrizio Augimeri

