(AGENPARL) – gio 14 ottobre 2021 14 ottobre 2021

Chiamata del Comune per realizzare un calendario di eventi condiviso in occasione della “Giornata internazionale contro la violenza sulle donne” del 25 novembre

“Feminas. Cagliari contro la violenza”: adesioni entro il 10 novembre

Per programmare attività volte a sensibilizzare l’opinione pubblica sulla violenza di genere, con un avviso pubblico il Comune di Cagliari chiama a raccolta le realtà sociali e culturali del territorio per realizzare il calendario condiviso di eventi in occasione del 25 novembre 2021 “Giornata internazionale contro la violenza sulle donne”, istituita dall’Assemblea Generale dell’ONU.

Il termine ultimo per far pervenire le adesioni è fissato per le ore 14 di mercoledì 10 novembre 2021.

