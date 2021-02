FEMALE GENITAL MUTILATION: MINISTER AHEER | MUTILATIONS GéNITALES FéMININES : MINISTRE AHEER

(AGENPARL) – ALBERTA (CANADA), sab 06 febbraio 2021

Some parts of this page will not display.

JavaScript is not available in this browser or may be turned off.

“It is my honour to proclaim Feb. 6 as International Day of Zero Tolerance for Female Genital Mutilation in Alberta.

“Alberta’s government is committed to preventing and addressing violence against women and girls in all its forms. Approximately three million girls are at risk of undergoing female genital mutilation and cutting every year.

“This act is recognized internationally as a violation of human rights, and can lead to serious long-term health complications for women and girls.

“We must work together with communities and health providers to develop a deeper understanding of the best practices to end female genital mutilation and to support survivors. The Government of Alberta recognizes and supports the immense courage of survivors who have experienced female genital mutilation, including those who call Alberta home.

“By recognizing International Day of Zero Tolerance for Female Genital Mutilation in Alberta, we are raising awareness of how this affects women and girls, and are helping all Albertans take a stand against this violence.”

La ministre de la Culture, du Multiculturalisme et de la Condition féminine, Leela Sharon Aheer, a émis la déclaration suivante à l’occasion de l’édition 2021 de la Journée internationale de tolérance zéro à l’égard des mutilations génitales féminines :

« C’est un honneur pour moi de proclamer le 6 février Journée internationale de tolérance zéro à l’égard des mutilations génitales féminines en Alberta.

« Le gouvernement de l’Alberta s’est engagé à prévenir et à combattre la violence contre les femmes et les filles sous toutes ses formes. Chaque année, environ trois millions de filles risquent de subir des mutilations génitales féminines et des excisions.

« Reconnu dans le monde entier comme une violation des droits de la personne, ce geste peut avoir des complications graves à long terme sur la santé des femmes et des filles.

« Nous devons collaborer avec les communautés et les prestataires de soins de santé pour mieux comprendre les meilleures pratiques qui permettent de mettre fin aux mutilations génitales féminines et de soutenir les survivantes. Le gouvernement de l’Alberta reconnaît et soutient l’immense courage des survivantes qui ont subi des mutilations génitales féminines, y compris celles qui vivent en Alberta.

« En reconnaissant la Journée internationale de tolérance zéro à l’égard des mutilations génitales féminines en Alberta, nous sensibilisons les gens à la façon dont cette pratique affecte les femmes et les filles, et nous aidons toute la population albertaine à prendre position contre ce geste de violence. »

Fonte/Source: https://www.alberta.ca/announcements.cfm?xID=772208AA2136C-C98B-18B8-9E1A05D81D48DAAB