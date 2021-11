(AGENPARL) – lun 22 novembre 2021 Feltre, 22 novembre 2021

Giornata mondiale contro la violenza sulle donne: a Feltre una serata di letture e confronto con i cortometraggi di Alessia Buiatti.

Feltre celebra la Giornata mondiale contro la violenza sulle donne con un incontro dal titolo “L’amore non è abuso”, che avrà luogo giovedì 25 novembre a partire dalle 20.30 presso l’aula magna della Palazzina Bonsembiante al Campus “Tina Merlin” di Borgo Ruga.

Protagonista della serata sarà Alessia Buiatti, autrice dei cortometraggi “Il tempo e i giorni” e “L’aurora” che sarà presente alla proiezione e converserà con i presenti in sala. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con la Commissione Pari Opportunità e il Centro Internazionale del Libro Parlato di Feltre che proporrà anche alcune letture a tema durante la serata.

“In occasione della Giornata mondiale contro la violenza sulle donne quest’anno abbiamo scelto una forma di comunicazione – come quella rappresentata dal prodotto multimediale – di sicuro impatto, in grado di coinvolgere direttamente anche le giovani generazioni, che su questa tematica si stanno dimostrando peraltro particolarmente sensibili e attive”, sottolinea l’assessora alle Pari Opportunità Giorgia Li Castri. “Non mancheranno i consueti “segni distintivi” della Giornata, come le scarpette rosse, che saranno posizionate in alcuni punti chiave della città. Ringrazio inoltre tutti quanti hanno aderito a vario titolo all’iniziativa ed in particolare l’associazione “Donne Come Noi”, la Consigliera di Parità della Provincia di Belluno e “Belluno Donna”, che hanno dato il loro patrocinio alla serata”, conclude l’assessora Li Castri.

Per partecipare all’evento è necessario prenotarsi al link https://forms.gle/gK7jm2JmmcxgsX5eA.

L’ingresso sarà consentito con l’utilizzo della mascherina e previa esibizione del green pass in corso di validità.

Un’altra iniziativa di sensibilizzazione sarà inoltre condotta in questi giorni grazie ad un accordo con il supermercato Coop che dal 19 al 30 novembre stamperà degli scontrini “speciali” con questa dicitura: “Se sei vittima di violenze o stalking chiama il 1522. Il numero è gratuito e attivo 24h su 24.”.

