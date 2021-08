(AGENPARL) – lun 23 agosto 2021 Explore beautiful national parks around the country during upcoming free entrance days in 2021.

Enjoy Free Admission at Our National Parks in 2021

If visiting one of the national parks is on your travel bucket list this year, there is some good news. There are still opportunities to take advantage of free admission days from the National Park Service (NPS). Head outside and enjoy national parks, monuments, and sites that typically charge entrance fees. Keep these dates in mind to save some money during your next adventure in the great outdoors.

– Wednesday, August 25, 2021: [National Park Service Day](https://connect.usa.gov/e2t/tc/MWGS4SgmzJzW6bX4TC4JrhPRW93kvSZ4wBJ_bN5DTzl93q0z_V1-WJV7CgXJ4VNxwlv4FbmJVW8DCwR87Q22TQW4W-S8h212j1rW4XPRFw4t8xQQW57N5j64xWYDYN9cDfVJcCq0XW8B2kmT3XtsCjV_wG8x3kmY04N65V4N6NdQX5W95L7nY3gqv8zVj2f921tfRqfW8kdff91q7Fn1W3CFZzk5H3p3CF91JDD8TscQW2N2l7G8WhJTDW2_W6QY4d4M6BW7wCBkQ1YLlP9W24yPQq27j670N3cMmtpCRtqNW2mVMmm2wwlQmW6z2ngx8jk0bNV_q2ld2Kl-LGW1vF5nd7ly3J2W3VY1T82_wJmj3pbM1)

– Saturday, September 25, 2021: [National Public Lands Day](https://connect.usa.gov/e2t/tc/MWGS4SgmzJzW6bX4TC4JrhPRW93kvSZ4wBJ_bN5DTzl93q0z_V1-WJV7CgB_YW5mN-W_17d9R7W6tlryL5_83-TMVzHN8hkH43W18rtrx8G33PBW5B_zbd6tR3PMW94L_Mx16n855W44JNrX4N1BKvW5J5sYv5Gg2C-Vc4hFk6gkq9WVj08451Mg-dJVxtCHx7y6_96W5jjm6w5fyMqRW44QDX46zgkv1Mb4slByFPkXW5WmttL6Y7qkqW90vKFP48RCgnW7SB93n8DQtxkVgWRxM9jWS9YW3FfP0v5MPrMnW4FhD0m1khhCMW4Ky6Ns52FCW0W2pqQDw2zCFFqW5vdFQ48lcGYDW1hZZQ73GX_B538xV1)

– Thursday, November 11, 2021: [Veterans Day](https://connect.usa.gov/e2t/tc/MWGS4SgmzJzW6bX4TC4JrhPRW93kvSZ4wBJ_bN5DTzl93q0z_V1-WJV7CgHZvVtR0_N62XQT8W4xCfXv10Y_sdW4S-lx84Zl50SW98-vB313jnc1W885kFQ4_0sNGW29NhKb9jrLFCW6jf7lQ5M8_mTW84wNCm7jdvl5W128VWY2pJL69VDdYg22HsV9zF12RMDHQYl6W5QxpP_28gP2FW96cK-t1t0jzSW25FxD71H6LK9W5qMjVq7cV6KNW6KW88D2Ck42MN4XSY03FkDvVW7GpZgL8KS_bLN83FmZldQ237W114V-l4n40xgW8hN3jF2qlWmrW232Xhp1-thm5W1VblWq5981z7W56BTsM2zFqQF3pnb1)

Safety reminder: the National Park Service [requires visitors, employees and contractors to wear a mask](https://connect.usa.gov/e2t/tc/MWGS4SgmzJzW6bX4TC4JrhPRW93kvSZ4wBJ_bN5DTzl93q0z_V1-WJV7CgZdGW6-qycx3N2YztW55SKBP32CPCgW2gVMlx8Z13WfW1vxtvT8wxYZ9W4TFVLY4gxnTkW1hns5s8XFykSW7g_m-L8213WBW594QYT3qr4hrW3LvY9f6J1tpnW6X0n118wqGsDW8vdgp07lW6KmW72StKL8734CmW7Kn-hp8yXHrBW3hlyx851FWpkW19kBVH3mmq-NW2cz-1y1ZSp_6W8lhq5N620_YJW8nGZB-71p5WyW8HMjZt4zr-6TW1-rGhP4Z3dWYW20VLCv7x6vMbW473tvF6m44g7V3Dp1g2VhxqLW86cdNv4QWWyG37Rd1) inside all NPS buildings and in crowded outdoor spaces. This is regardless of vaccination status or community transmission levels in the area.

