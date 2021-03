FEDSCHERMA – UN ANNO DOPO SI TORNA IN PEDANA – NEL WEEK END A BUDAPEST LA TAPPA DI COPPA DEL MONDO DI SCIABOLA MASCHILE E FEMMINILE

(AGENPARL) – lun 08 marzo 2021 FEDERAZIONE ITALIANA SCHERMA

—–

UN ANNO DOPO SI TORNA IN PEDANA

BUDAPEST E’ PRONTA PER LA TAPPA DI COPPA DEL MONDO DI SCIABOLA

IL CT GIOVANNI SIROVICH: “SIAMO EMOZIONATI E NON ABBASSEREMO LA GUARDIA”

—–

