(AGENPARL) – mar 29 marzo 2022 CAMPIONATI MONDIALI GIOVANI E CADETTI DUBAI 2022

MILLE GIORNI DOPO L’ULTIMA VOLTA,

SABATO INIZIA L’AVVENTURA IRIDATA DEGLI AZZURRINI

ROMA – È la settimana della (ri)partenza. Da sabato 2 aprile, con le prime gare individuali di sciabola maschile e femminile Under 20, scatterà l’avventura della Delegazione Italiana ai Campionati Mondiali Giovani e Cadetti di Dubai 2022. La kermesse iridata durerà nove giorni, per concludersi il 10 aprile, mettendo in palio 18 titoli, e rappresenterà per gli azzurrini il ritorno sul palcoscenico più prestigioso a tre anni di distanza dall’edizione di Torun 2019. Più di mille giorni dopo quella spedizione record, che regalò all’Italia un bottino di 18 medaglie di cui 4 d’oro, la Federscherma si appresta a far rotta sugli Emirati Arabi, forte degli ottimi risultati conseguiti nelle tappe di Coppa del Mondo Under 20 e nel Circuito continentale Under 17, ma anche del ricco bilancio dell’Europeo Giovani e Cadetti di un mese fa a Novi Sad, che ha visto gli azzurrini 14 volte sul podio di cui ben 7 sul gradino più alto.

Ed è proprio dall’ossatura della Delegazione reduce dalla trasferta in Serbia, con pochi “ritocchi”, che partirà la sfida mondiale di Dubai 2022. Le Nazionali azzurrine saranno guidate dai tre Responsabili d’arma, Nicola Zanotti per la sciabola, Stefano Cerioni per il fioretto e Dario Chiadò per la spada, che insieme ai rispettivi staff tecnici nelle ultime settimane hanno rifinito la preparazione per portare i propri atleti nelle migliori condizioni possibili all’appuntamento più importante della stagione giovanile.

I CONVOCATI UNDER 20

Ad aprire le competizioni iridate, come detto, sarà la sciabola categoria Giovani. Causa l’indisponibilità per infortunio di Emanuele Nardella (Esercito), il CT Zanotti, d’intesa con il referente del settore maschile Under 20 Sorin Radoi, ha ridefinito il quartetto che, sia nella prova individuale che in quella a squadre, sarà formato da Pietro Torre (Fiamme Oro), Lorenzo Ottaviani (Fiamme Gialle), Edoardo Cantini (Carabinieri) e Giorgio Marciano (Fiamme Azzurre); con Leonardo Tocci (Frascati Scherma) riserva in Italia.

Per la sciabola femminile, invece, le convocate sono Carlotta Fusetti (Petrarca Padova), Manuela Spica (Frascati Scherma), Lucia Stefanello (Fiamme Oro) e Mariella Viale (Champ Napoli); riserva in Italia sarà Michela Landi (Champ Napoli).

Il fioretto maschile punterà su Jacopo Bonato (Scherma Treviso M° Ettore Geslao), Damiano Di Veroli (Fiamme Oro), Giulio Lombardi (Fides Livorno) e Tommaso Martini (Carabinieri); riserva Matteo Morini (Club Scherma Pisa Antonio Di Ciolo).

Nel fioretto femminile risponderanno alla convocazione Giulia Amore (Fiamme Oro), Irene Bertini (Carabinieri), Carlotta Ferrari (Comense) e Benedetta Pantanetti (Club Scherma Ancona); la riserva sarà Aurora Grandis (Club Scherma Roma).

Tra gli spadisti Under 20 convocati Filippo Armaleo (Fiamme Azzurre), Matteo Galassi (Circolo della Spada Cervia Milano Marittima), Simone Mencarelli (Fiamme Oro) ed Enrico Piatti (Aeronautica Militare); riserva Nicolò Bonaga (Scherma Treviso M° Ettore Geslao).

A chiudere il quadro della categoria Giovani, la spada femminile vede prescelte Gaia Caforio (Aeronautica Militare), Carola Maccagno (Aeronautica Militare), Lucrezia Paulis (Fiamme Oro) e Vittoria Siletti (Fiamme Azzurre); ruolo di riserva per Marzia Cena (Pro Vercelli Scherma).

I CONVOCATI UNDER 17

Saranno impegnati, come da programma del Mondiale, soltanto nelle gare individuali gli atleti della categoria Cadetti. Nella sciabola maschile gli Under 17 i convocati sono Antonio Aruta (Champ Napoli), Edoardo Reale (Frascati Scherma) e Marco Stigliano (Champ Napoli); riserva Davide Cicchetti (Dauno Foggia).

Le sciabolatrici prescelte, invece, sono Martina Giancola (Club Scherma San Severo), Maria Clementina Polli (Club Scherma Roma) e Mariella Viale (Champ Napoli) che prenderà parte sia alle competizioni Giovani che Cadetti; riserva Elisabetta Borrelli (Club Scherma Roma).

Nel fioretto maschile gli Under 17 in pedana Mattia De Cristofaro (Schermabrescia), Matteo Iacomoni (US Pisascherma) e Andrea Zanardo (Antoniana Scherma); riserva in Italia Francesco Spampinato (Scherma Modica).

Tra le fiorettiste saranno in gara Beatrice Pia Maria Bibite (Fides Livorno), Sofia Giordani (Club Scherma Jesi) e Matilde Molinari (Comini Padova); riserva Greta Collini (DLF Venezia).

La spada maschile vedrà impegnati Matteo Galassi (Circolo della Spada Cervia Milano Marittima), altro azzurrino che parteciperà sia alle prove Under 20 che all’individuale Under 17, Giacomo Patrick Pietrobelli (Giardino Milano) e Jacopo Rizzi (Polisportiva Scherma Bergamo); riserva in patria Fabio Mastromarino (Scherma Pistoia 1894).

Infine, per la spada femminile Cadette, convocate Allegra Cristofoletto (Scherma Treviso M° Ettore Geslao), Eleonora Orso (Pro Vercelli Scherma) ed Elisa Treglia (Club Scherma Formia); riserva Federica Zogno (Ginnastica Victoria).

LA DELEGAZIONE

A Dubai, dove sarà presente anche il Presidente della Federazione Italiana Scherma, Paolo Azzi, il Capo Delegazione azzurro sarà il Consigliere federale Alberto Ancarani.

Così gli staff tecnici: per la sciabola, con il CT Nicola Zanotti, ci saranno i maestri Tommaso Dentico, Sorin Radoi e Alberto Pellegrini; con i fiorettisti, insieme al Commissario tecnico Stefano Cerioni, presenti i maestri Fabrizio Villa, Francesca Bortolozzi e Giuseppe Pierucci; per la spada, con il Responsabile d’arma Dario Chiadò, ci saranno i maestri Paolo Zanobini, Francesco Leonardi, Adalberto Tassinari e Maurizio Mencarelli.

La Delegazione Italiana ai Campionati Mondiali Giovani e Cadetti 2022 potrà contare inoltre sulle presenze del Segretario generale della FIS, Marco Cannella, del medico Chiara Lodoli, dei fisioterapisti Tiziano Preziosi Standoli e Giulia Talluri, dei tecnici delle armi Gianluca Farinelli e Michael Pasut.

IL CALENDARIO

Il programma gare si articolerà in nove giornate, tre consecutive per ogni arma (aprirà la sciabola, a seguire il fioretto, chiusura con la spada), e sarà scandito dalla medesima sequenza: prima le competizioni individuali Under 20, il giorno seguente le individuali Under 17 e poi le prove a squadre Under 20.

Di seguito il calendario completo dei Campionati Mondiali Giovani e Cadetti di Dubai 2022 con gli azzurrini impegnati giorno per giorno.

2 APRILE

Sciabola maschile individuale Giovani (Edoardo Cantini, Giorgio Marciano, Lorenzo Ottaviani, Pietro Torre)

Sciabola femminile individuale Giovani (Carlotta Fusetti, Manuela Spica, Lucia Stefanello, Mariella Viale)

3 APRILE

Sciabola maschile individuale Cadetti (Antonio Aruta, Edoardo Reale, Marco Stigliano)

Sciabola femminile individuale Cadetti (Martina Giancola, Maria Clementina Polli, Mariella Viale)

4 APRILE

Sciabola maschile a squadre Giovani (Edoardo Cantini, Giorgio Marciano, Lorenzo Ottaviani, Pietro Torre)

Sciabola femminile a squadre Giovani (Carlotta Fusetti, Manuela Spica, Lucia Stefanello, Mariella Viale)

5 APRILE

Fioretto maschile individuale Giovani (Jacopo Bonato, Damiano Di Veroli, Giulio Lombardi, Tommaso Martini)

Fioretto femminile individuale Giovani (Giulia Amore, Irene Bertini, Carlotta Ferrari, Benedetta Pantanetti)

6 APRILE

Fioretto maschile individuale Cadetti (Mattia De Cristofaro, Matteo Iacomoni, Andrea Zanardo)

Fioretto femminile individuale Cadetti (Beatrice Pia Maria Bibite, Sofia Giordani, Matilde Molinari)

7 APRILE

Fioretto maschile a squadre Giovani (Jacopo Bonato, Damiano Di Veroli, Giulio Lombardi, Tommaso Martini)

Fioretto femminile a squadre Giovani (Giulia Amore, Irene Bertini, Carlotta Ferrari, Benedetta Pantanetti)

8 APRILE

Spada maschile individuale Giovani (Filippo Armaleo, Matteo Galassi, Simone Mencarelli, Enrico Piatti)

Spada femminile individuale Giovani (Gaia Caforio, Carola Maccagno, Lucrezia Paulis, Vittoria Siletti)

9 APRILE

Spada maschile individuale Cadetti (Matteo Galassi, Giacomo Patrick Pietrobelli, Jacopo Rizzi)

Spada femminile individuale Cadetti (Allegra Cristofoletto, Eleonora Orso, Elisa Treglia)

10 APRILE

Spada maschile a squadre Giovani (Filippo Armaleo, Matteo Galassi, Simone Mencarelli, Enrico Piatti)

Spada femminile a squadre Giovani (Gaia Caforio, Carola Maccagno, Lucrezia Paulis, Vittoria Siletti)