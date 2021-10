(AGENPARL) – mar 19 ottobre 2021 57° GRAN PREMIO GIOVANISSIMI “RENZO NOSTINI” – TROFEO KINDER JOY OF MOVINGL’ULTIMA GIORNATA DI GARE ASSEGNA ALTRI TRE TITOLI ITALIANIAL LAZIO IL PRIMATO NEL MEDAGLIERE PER REGIONI

RICCIONE – È calato oggi il sipario sul 57° Gran Premio Giovanissimi “Renzo Nostini” – Trofeo Kinder Joy of Moving, che si è chiuso oggi con l’assegnazione degli ultimi tre titoli italiani under 14.

Nella sciabola maschile Giovanissimi sono arrivate alla fase finale le quattro teste di serie della gara, che alla fine è stata vinta dal numero uno Lorenzo Di Prospero delle Fiamme Oro, capace di superare col punteggio di 10-8 Pietro Hirsch Buttè della Società del Giardino di Milano. Nel percorso che lo ha portato fino all’ultimo atto di giornata il romano, allenato da Marco Ciari, aveva battuto 10-6 Christian Avaltroni (SS Lazio Scherma Ariccia) e col medesimo punteggio in semifinale Tommaso Tallarico (Scherma Petrarca), che si è piazzato sul terzo gradino del podio insieme a Riccardo Aquili del Frascati Scherma.

Chiara Anile del Circolo della Scherma Terni, guidata a bordo pedana dal papà Daniele, ha invece trionfato nella spada Bambine, vincendo 10-3 la finale su Arianna Zaza dell’Accademia Marchesa Torino. Al terzo posto della classifica si sono posizionate Amelia Vicentini (Veronascherma), battuta 10-6 in semifinale dalla neo campionessa di categoria e Giulia Ferioli (Roma Fencing), fuori dalla finale per una stoccata 10-9 contro Zaza.

Nella serata dei figli d’arte il ventiquattresimo e ultimo titolo italiano di questo 57° Gran Premio Giovanissimi “Renzo Nostini” – Trofeo Kinder Joy of Moving è stato conquistato da Filippo Landi, portacolori del Frascati Scherma e figlio di Lucio, Presidente dell’Associazione Italiana Maestri di Scherma. Landi in finale ha battuto 10-3 Gianfilippo Testasecca del Circolo Scherma Terni, mentre Costantino Zuffa (Virtus Scherma Bologna) e Giordano Vincenzi (Oreste Puliti Lucca) hanno completato il podio.

Quest’ultimo risultato ha rafforzato così il primato del Lazio nel medagliere per regioni, che vede al secondo posto il Veneto e al terzo la Toscana.57° Gran Premio Giovanissimi “Renzo Nostini” – Trofeo Kinder Joy of Moving – SPADA FEMMINILE BAMBINE – Riccione, 19 ottobre 2021FinaleAnile (Circolo Scherma Terni) b. Zaza (Accademia Marchesa Torino) 10-3

SemifinaliZaza (Accademia Marchesa Torino) b. Ferioli (Roma Fencing) 10-9Anile (Circolo Scherma Terni) b. Vicentini (Veronascherma) 10-6

QuartiZaza (Accademia Marchesa Torino) b. Schievenin (Circolo Scherma Castelfranco Veneto) 10-7Ferioli (Roma Fencing) b. Cecchetti (Circolo Scherma Terni) 10-6Vicentini (Veronascherma) b. Verri (Virtus Scherma Salento) 10-7Anile (Circolo Scherma Terni) b. Romanini (Circolo Ravennate della Spada) 10-6

Classifica (96): 1. Chiara Anile (Circolo Scherma Terni), 2. Arianna Zaza (Accademia Marchesa Torino), 3. Amelia Vicentini (Veronascherma), 3. Giulia Ferioli (Roma Fencing), 5. Flavia Verri (Virtus Scherma Salento), 6. Maria Sole Romanini (Circolo Ravennate della Spada), 7. Celeste Schievenin (Circolo Scherma Castelfranco Veneto), 8. Annie Cecchetti (Circolo Scherma Terni).

57° Gran Premio Giovanissimi “Renzo Nostini” – Trofeo Kinder Joy of Moving – SCIABOLA MASCHILE GIOVANISSIMI – Riccione, 19 ottobre 2021FinaleDi Prospero (Fiamme Oro) b. Hirsch Buttè (Società del Giardino) 10-8

SemifinaliDi Prospero (Fiamme Oro) b. Tallarico (Petrarca Scherma) 10-6Hirsch Buttè (Società del Giardino) b. Aquili (Frascati Scherma) 10-7

QuartiDi Prospero (Fiamme Oro) b. Avaltroni (SS Lazio Scherma Ariccia) 10-6Tallarico (Petrarca Scherma) b. Brusca (Club Scherma Palermo) 10-9Hirsch Buttè (Società del Giardino) b. Casavecchia (Fides Livorno) 10-6Aquili (Frascati Scherma) b. Sghinolfi (Virtus Scherma Bologna) 10-6

Classifica (49): 1. Lorenzo Di Prospero (Fiamme Oro), 2. Pietro Hirsch Buttè (Società del Giardino), 3. Riccardo Aquili (Frascati Scherma), 3. Tommaso Tallarico (Scherma Petrarca), 5. Matteo Casavecchia (Fides Livorno), 6. Nicolò Sghinolfi (Virtus Scherma Bologna), 7. Christian Avaltroni (SS Lazio Scherma Ariccia), 8. Francesco Brusca (Club Scherma Palermo).

57° Gran Premio Giovanissimi “Renzo Nostini” – Trofeo Kinder Joy of Moving – SCIABOLA MASCHILE MASCHIETTI – Riccione, 19 ottobre 2021FinaleLandi (Frascati Scherma) b. Testasecca (Circolo Scherma Terni) 10-3

SemifinaliLandi (Frascati Scherma) b. Vincenzi (Oreste Puliti Lucca) 10-7Testasecca (Circolo Scherma Terni) b. Zuffa (Virtus Scherma Bologna) 10-9

QuartiVincenzi (Oreste Puliti Lucca) b. Papisca (Fiamme Oro) 10-1Landi (Frascati Scherma) b. Ciampaglia (Oreste Puliti Lucca) 10-4Testasecca (Circolo Scherma Terni) b. Grattarola (Club Scherma Torino) 10-8Zuffa (Virtus Scherma Bologna) b. Coronetta (Circolo Schermistico Mazarese) 10-4

Classifica (66): 1. Filippo Landi (Frascati Scherma), 2. Gianfilippo Testasecca (Circolo Scherma Terni), 3. Costantino Zuffa (Virtus Scherma Bologna), 3. Giordano Vincenzi (Oreste Puliti Lucca), 5. Amedeo Grattarola (Club Scherma Torino), 6. Gabriele Ciampaglia (Oreste Puliti Lucca), 7. Andrea Papisca (Fiamme Oro), 8. Giole Coronetta (Circolo Schermistico Mazarese)

🔊 Listen to this