(AGENPARL) – gio 14 ottobre 2021 GRAN PREMIO GIOVANISSIMI “RENZO NOSTINI” – TROFEO KINDER JOY OF MOVING

I NUOVI CAMPIONI ITALIANI DELLE CATEGORIE

SPADA ALLIEVE, SCIABOLA RAGAZZI E SCIABOLA ALLIEVI

RICCIONE – La sesta giornata di gare del 57° Gran Premio Giovanissimi “Renzo Nostini” – Trofeo Kinder Joy of Moving al Playhall di Riccione ha assegnato tre titoli italiani under 14.

Il primo, quello di spada femminile Allieve, è stato conquistato da Martina Lazzeri della Scherma Treviso che, dopo il terzo posto nel fioretto di ieri, è riuscita a migliorarsi ulteriormente e a mettere il suo nome tra quello dei vincitori con l’arma non convenzionale. La veneta, già prima dopo i gironi, ha superato in finale la portacolori della Scherma Pro Vercelli Matilde Bellini con il puteggio di 15-6. Si sono classificate al terzo posto Isabella Torricelli del Pro Novara Scherma e Chiara Castagnoli del Circolo Schermistico Forlivese.

Oggi ha fatto il suo esordio nel programma anche la sciabola con la prova dedicata ai Ragazzi che è andata all’allievo del club Scherma Oreste Puliti di Lucca Pablo Giovannetti. Dietro di lui Riccardo Benigni del Club Scherma Varese, che ha perso 15-12 il match finale, mentre sul terzo gradino del podio si sono piazzati Samuel Marcelli (Frascati Scherma) e Riccardo Maestri (Dauno Foggia).

Nella sciabola categoria Allievi, infine, a trionfare è stato Matteo Ottaviani del Frascati Scherma, dopo avere vinto gli assalti decisivi con Giuseppe Perna (Champ Napoli) per 15-7 prima e con Filippo Simionato (Officina della Scherma) con lo stesso punteggio poi. In finale il frascatano ha trovato il portacolori del Champ Napoli Guido De Rosa, che aveva superato Ettore Castrucci della SS Lazio Scherma Ariccia 15-11. L’assalto decisivo si è concluso con il punteggio di 15-9 in favore di Ottaviani, che due anni fa fu terzo al GPG tra i Giovanissimi.

Domani verranno assegnati altri due titoli italiani, quelli di Spada Maschile Allievi e di Sciabola Femminile Allieve.

57° Gran Premio Giovanissimi “Renzo Nostini” – Trofeo Kinder Joy of Moving – SPADA FEMMINILE ALLIEVE – Riccione, 14 ottobre 2021FinaleLazzeri (Scherma Treviso) b. Bellini (Associazione Scherma Pro Vercelli) 15-6

SemifinaliLazzeri (Scherma Treviso) b. Castagnoli (Circolo Schermistico Forlivese) 15-6Bellini (Associazione Scherma Pro Vercelli) b. Torricelli (Pro Novara Scherma) 15-8

QuartiLazzeri (Scherma Treviso) b. Marchi (Propatria 1883 Milano) 15-8Castagnoli (Circolo Schermistico Forlivese) b. Torrisi (Methodos) 15-11Bellini (Associazione Scherma Pro Vercelli) b. Piccini (Club Scherma Pisa) 15-14Torricelli (Pro Novara Scherma) b. Baldassa (Circolo Scherma Castelfranco Veneto) 15-10

Classifica (125): 1. Martina Lazzeri (Scherma Treviso), 2. Matilde Bellini (Scherma Pro Vercelli), 3. Isabella Torricelli (Pro Novara Scherma), 3. Chiara Castagnoli (Circolo Schermistico Forlivese), 5. Sofia Torrisi (Methodos), 6. Lavinia Marchi (Propatria 1883 Milano), 7. Giulia Baldassa (Circolo Scherma Castelfranco Veneto), 8. Sofia Piccini (Club Scherma Pisa Antonio Di Ciolo).

57° Gran Premio Giovanissimi “Renzo Nostini” – Trofeo Kinder Joy of Moving – SCIABOLA MASCHILE RAGAZZI – Riccione, 14 ottobre 2021FinaleGiovannetti (Scherma Oreste Puliti Lucca) b. Benigni (Club Scherma Varese) 15-12

SemifinaliBenigni (Club Scherma Varese) b. Maestri (Dauno Foggia) 15-10Giovannetti (Scherma Oreste Puliti Lucca) b. Marcelli (Frascati Scherma) 15-9

QuartiMaestri (Dauno Foggia) b. Murtas (Club Scherma Roma) 15-14Benigni (Club Scherma Varese) b. Tribuno (Società del Giardino) 15-13Giovannetti (Scherma Oreste Puliti Lucca) b. Reale (Frascati Scherma) 15-12Marcelli (Frascati Scherma) b. Vivaldi (Fides Livorno) 15-9

Classifica (58): 1. Pablo Giovannetti (Scherma Oreste Puliti Lucca), 2. Riccardo Benigni (Club Scherma Varese), 3. Samuel Marcelli (Frascati Scherma), 3. Riccardo Maestri (Dauno Foggia), 5. Christian Murtas (Club Scherma Roma), 6. Leonardo Reale (Frascati Scherma), 7. Davide Vivaldi (Fides Livorno), 8. Andrea Tribuno (Società del Giardino).

57° Gran Premio Giovanissimi “Renzo Nostini” – Trofeo Kinder Joy of Moving – SCIABOLA MASCHILE ALLIEVI – Riccione, 14 ottobre 2021FinaleOttaviani (Frascati Scherma) b. De Rosa (Champ Napoli) 15-9

SemifinaliOttaviani (Frascati Scherma) b. Simionato (Officina della Scherma) 15-7De Rosa (Champ Napoli) b. Castrucci (SS Lazio Scherma Ariccia) 15-11

QuartiOttaviani (Frascati Scherma) b. Perna (Champ Napoli) 15-7Simionato (Officina della Scherma) b. Sibillo (Champ Napoli) 15-14De Rosa (Champ Napoli) b. Dentato (Fiamme Oro) 15-7Castrucci (SS Lazio Scherma Ariccia) b. Attanasio (Fiamme Oro) 15-7

Classifica (56): 1. Matteo Ottaviani (Frascati Scherma), 2. Guido De Rosa (Champ Napoli), 3. Ettore Castrucci Cotic (SS Lazio Scherma Ariccia), 3. Filippo Simionato (Officina della Scherma), 5. Manuel Dentato (Fiamme Oro), 6. Massimo Sibillo (Champ Napoli), 7. Flavio Attanasio (Fiamme Oro), 8. Giuseppe Perna (Champ Napoli).

🔊 Listen to this