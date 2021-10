(AGENPARL) – dom 17 ottobre 2021 57° GRAN PREMIO GIOVANISSIMI “RENZO NOSTINI” – TROFEO KINDER JOY OF MOVINGASSEGNATI OGGI I TITOLI DI SPADA MASCHIETTI E DI SCIABOLA BAMBINE

RICCIONE – Si apre oggi la nona giornata del 57° Gran Premio Giovanissimi “Renzo Nostini” – Trofeo Kinder Joy of Moving a Riccione, dove si assegneranno altri due titoli italiani.

Gli assalti di oggi sono dedicati ai più piccoli: i primi atleti a scendere in pedana sono stati gli spadisti della categoria Maschietti con il greco Achilleas Antoniou, in gara con i colori del Frascati Scherma, che ha ottenuto la vittoria finale. Il titolo italiano della categoria è stato quindi assegnato a Daniel Ferro del Riviera Scherma, che aveva vinto la semifinale 10-9 su Giorgio Roppo (SS Lazio Scherma Ariccia) e che in finale è stato sconfitto 10-8 dall’atleta ellenico. In un podio interamente occupato da atleti del Veneto e del Lazio, il terzo posto è stato conquistato anche da Mattia Mollero della Scherma Verona.

Nella prova di sciabola Bambine è arrivato il terzo titolo italiano in questo GPG della Fides Livorno con Anna Torre. L’atleta toscana si è qualificata tra le migliori otto e ha superato prima Matilde Reale (Frascati Scherma) 10-3 e poi Leonilde Buenza (Dauno Foggia) 10-7. In finale ha incontrato Ludovica Parma (Società del Giardino), che aveva a sua volta battuto 10-4 Eleonora Silvestri (Posillipo Napoli) e ha concluso l’assalto col punteggio di 10-3.

Domani alle 9:30 avrà inizio la prova di spada maschile Giovanissimi e, alle 15, quella di sciabola femminile Ragazze.

57° Gran Premio Giovanissimi “Renzo Nostini” – Trofeo Kinder Joy of Moving – SPADA MASCHILE MASCHIETTI – Riccione, 17 ottobre 2021FinaleAntoniou (Frascati Scherma) b. Ferro (Riviera Scherma) 10-8

SemifinaliAntoniou (Frascati Scherma) b. Mollero (Verona Scherma) 10-5Ferro (Riviera Scherma) b. Roppo (SS Lazio Scherma Ariccia) 10-9

QuartiAntoniou (Frascati Scherma) b. Zecchi (Cus Piemonte) 10-2Mollero (Veronaschera) b. Iadaresta (Circolo della Scherma Anzio) 10-7Roppo (SS Lazio Scherma Ariccia) b. Franchi (Pettorelli Piacenza) 10-8Ferro (Riviera Scherma) b. Pirolo (Roma Fencing) 10-4

Classifica (148): 1. Achilleas Antoniou (Frascati Scherma), 2. Daniel Ferro (Riviera Scherma), 3. Giorgio Roppo (SS Lazio Scherma Ariccia), 3. Mattia Mollero (Scherma Verona), 5. Giuseppe Iadaresta (Circolo della Scherma Anzio), 6. Tazio Zecchi (Cus Piemonte), 7. Francesco Pirolo (Roma Fencing), 8. Edoardo Franchi (Pettorelli Piacenza).

57° Gran Premio Giovanissimi “Renzo Nostini” – Trofeo Kinder Joy of Moving – SCIABOLA FEMMINILE BAMBINE – Riccione, 17 ottobre 2021FinaleTorre (Fides Livorno) b. Parma (Società del Giardino) 10-3

SemifinaliParma (Società del Giardino) b. Silvestri (Posillipo Napoli) 10-4Torre (Fides Livorno) b. Buenza (Dauno Foggia) 10-7

QuartiSilvestri (Posillipo Napoli) b. Saracaj (Fides Livorno) 10-7Parma (Società del Giardino) b. Scaletta (Circolo Schermistico Mazarese) 10-3Buenza (Dauno Foggia) b. Vinci (Frascati Scherma) 10-7Torre (Fides Livorno) b. Reale (Frascati Scherma) 10-3

Classifica (42): 1. Anna Torre (Fides Livorno), 2. Ludovica Parma (Società del Giardino), 3. Leonilde Buenza (Dauno Foggia), 3. Eleonora Silvestri (Posillipo Napoli), 5. Greta Vinci (Frascati Scherma), 6. Giulia Saracaj (Fides Livorno), 7. Matilde Reale (Frascati Scherma), 8. Adele Scaletta (Circolo Schermistico Mazarese).

