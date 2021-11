(AGENPARL) – gio 11 novembre 2021 “GP FIE” DI ORLEANS

SARANNO 10 GLI AZZURRI NEL TABELLONE PRINCIPALE

DELLA SCIABOLA MASCHILE

ORLEANS – Saranno 10 gli azzurri in gara sabato nel tabellone principale della sciabola maschile al GP FIE di Orleans. È cominciato così oggi, sulle pedane francesi, l’appuntamento che apre ufficialmente la grande stagione internazionale della scherma dopo i Giochi Olimpici di Tokyo, e segna anche l’inizio del nuovo ciclo del CT Luigi Tarantino alla guida di sciabolatori e sciabolatrici della Nazionale Italiana.

Nella prova riservata agli uomini, l’Italia, che per ranking già vantava come qualificati di diritto al main draw la doppia medaglia d’argento olimpica, Luigi Samele, e i compagni che con lui in Giappone hanno conquistato uno splendido secondo posto a squadre, Luca Curatoli ed Enrico Berrè, ha visto volare al tabellone principale anche Matteo Neri, Dario Cavaliere, Emanuele Nardella, Pietro Torre, Alberto Arpino, Luca Fioretto e Riccardo Nuccio. Ben sette, dunque, tra i nove azzurri in pedana oggi.

Strepitosa la fase a gironi di Matteo Neri e Dario Cavaliere che, con 6 vittorie in altrettanti assalti, hanno staccato al primo step il biglietto per il tabellone principale con i migliori score della gara. Nella scia del bolognese e del napoletano, si è qualificato al main draw anche Emanuele Nardella: 5 vittorie e una sconfitta sono bastate al foggiano, uno dei debuttanti in Coppa del Mondo Assoluti, per saltare la fase odierna a eliminazione diretta.

Ha chiuso il girone con 5 vittorie e una sconfitta anche Pietro Torre: il livornese, altro esordiente sul massimo palcoscenico internazionale, sfumato d’un soffio il passaggio immediato, ha raggiunto l’obiettivo del tabellone principale battendo 15-13 il francese Garrigue. Stesso percorso per Riccardo Nuccio, reduce da 5 vittorie e una sconfitta nel girone, che ha regolato 15-5 lo spagnolo Lopez De Guerenu, e per Alberto Arpino che, dopo 4 vittorie e 2 sconfitte in mattinata, ha chiuso in bellezza la giornata imponendosi per 15-13 sul tunisino Ferjani.

Ha dovuto superare due scogli per farsi posto nel main draw Luca Fioretto (4 vittorie e 2 sconfitte nella fase a gironi), che ha avuto la meglio prima sul canadese Cauchon 15-3 e poi sul francese Dubarry con il punteggio di 15-13.

Si sono invece fermati all’ultimo match “preliminare” Francesco Bonsanto (ko 15-12 con il francese Pianfetti dopo 4 vittorie e due sconfitte nel girone) e Michele Gallo (3 vittorie e 3 sconfitte in mattinata, poi il successo 15-10 sullo spagnolo Hernandez Caballero prima di arrendersi 15-12 al tedesco Bonah).

Domani a Orleans gironi e primi tabelloni di eliminazione diretta della gara di sciabola femminile: per l’Italia in pedana Giulia Arpino, Michela Battiston, Sofia Ciaraglia, Rebecca Gargano, Rossella Gregorio, Lucia Lucarini, Chiara Mormile, Eloisa Passaro, Claudia Rotili, Benedetta Taricco e Mariella Viale, mentre Irene Vecchi è già qualificata al tabellone principale.

Sabato il giorno clou per sciabolatori e sciabolatrici, nel primo GP FIE della stagione.

“GP FIE” SCIABOLA MASCHILE – Orleans (Francia), 11 novembre 2021Tabellone Preliminare da 128

Fioretto (ITA) b. Cauchon (Can) 15-3

Gallo (ITA) b. Hernandez Caballero (Spa) 15-10Tabellone Preliminare da 64

Nuccio (ITA) b. Lopez De Guerenu (Spa) 15-5

Torre (ITA) b. Garrigue (Fra) 15-13

Arpino (ITA) b. Ferjani (Tun) 15-13

Fioretto (ITA) b. Dubarry (Fra) 15-13

Pianfetti (Fra) b. Bonsanto (ITA) 15-12

Bonah (Ger) b. Gallo (ITA) 15-12Fase a gironi

Matteo Neri: 6 vittorie (qualificato al tabellone principale dopo i gironi)

Dario Cavaliere: 6 vittorie (qualificato al tabellone principale dopo i gironi)

Emanuele Nardella: 5 vittorie, 1 sconfitta (qualificato al tabellone principale dopo i gironi)

Pietro Torre: 5 vittorie, 1 sconfitta

Riccardo Nuccio: 5 vittorie, 1 sconfitta

Francesco Bonsanto: 4 vittorie, 2 sconfitte

Alberto Arpino: 4 vittorie, 2 sconfitte

Luca Fioretto: 4 vittorie, 2 sconfitte

Michele Gallo: 3 vittorie, 3 sconfitte

