COPPA DEL MONDO SPADAOTTO AZZURRE E TRE AZZURRI QUALIFICATI AL TABELLONE DEI 64

A TBILISI E KATOWICENell’ultimo weekend dedicato alla Coppa del Mondo con le prove di spada a Tbilisi e Katowice si sono qualificati al tabellone dei 64 di domani otto azzurre e tre azzurri.

Nella prova femminile in corso in Polonia Rossella Fiamingo, Alberta Santuccio e Federica Isola erano già di diritto nel tabellone principale e, dopo gli assalti di oggi, a ottenere lo stesso risultato sono state Mara Navarria, Roberta Marzani, Giulia Rizzi, Alice Clerici e Marta Ferrari.

Navarria, Marzani e Rizzi sono riuscite a qualificarsi dopo una serie perfetta ai gironi di 6 vittorie su 6, mentre Clerici e Ferrari hanno vinto due assalti a testa del tabellone preliminare (la torinese contro la georgiana Valeriia Dvinina 15-8 e l’ungherese Emma Borsody 15-7, la reggiana contro la giapponese Kotomi Sato 15-9 e l’americana Francesca Bassa 15-7).

Sono state invece eliminate nei 128 Eleonora De Marchi ed Emilia Rossatti e, al turno successivo, Sara Maria Kowalczyk e Alessia Pizzini.

Nella gara maschile sono tre gli azzurri che rivedremo domani nel tabellone dei 64: al già qualificato Federico Vismara si sono aggiunti Gabriele Cimini subito dopo la fase a gironi e Davide Di Veroli, che ha superato 10-9 nel tabellone preliminare il francese Daniel Jerent.

Tra gli altri italiani in gara Enrico Garozzo e Giacomo Paolini sono stati eliminati dopo i gironi, Valerio Cuomo, Alessandro Ferrari e Andrea Vallosio sono usciti nel tabellone preliminare dei 128, Andrea Baroglio out nel tabellone preliminare dei 64.

Domani andranno in scena entrambe le prove individuali con finali previste alle 17 a Katowice e alle 16:30 a Tbilisi (le 14:30 italiane).

COPPA DEL MONDO SPADA FEMMINILE – Katowice (Polonia), 27 maggio 2022Tabellone dei 64Navarria (ITA) – Ehab (Egy)Marzani (ITA) – Kharkova (Ukr)Fiamingo (ITA) – Staehli (Sui)Clerici (ITA) – Embrich (Est)Ferrari (ITA) – Vitalis (Fra)Rizzi (ITA) – Jacques Andre Coquin (Fra)Santuccio (ITA) – Stanier (Gbr)Isola (ITA) – Masserey (Sui)Tabellone preliminare dei 64Azukaite (Ltu) b. Kowalczyk (ITA) 15-14Clerici (ITA) b. Borsody (Hun) 15-7Ferrari (ITA) b. Bassa (Usa) 15-7Jacques Andre Coquin (Fra) b. Pizzini (ITA) 15-9Tabellone preliminare dei 128Kowalczyk (ITA) b. Husisian (Usa) 15-13Tahe (Fra) b. De Marchi (ITA) 13-10Clerici (ITA) b. Dvinina (Geo) 15-8Stanier (Gbr) b. Rossatti (ITA) 15-12Ferrari (ITA) b. Sato (Jpn) 15-9Pizzini (ITA) b. Tercjak (Pol) 15-14Fase a gironiRoberta Marzani: 6 vittorie, 0 sconfitteMara Navarria: 6 vittorie, 0 sconfitteGiulia Rizzi: 6 vittorie, 0 sconfitteAlice Clerici: 4 vittorie, 2 sconfitteEleonora De Marchi: 4 vittorie, 2 sconfitteMarta Ferrari: 4 vittorie, 2 sconfitteSara Maria Kowalczyk: 3 vittorie, 2 sconfitteAlessia Pizzini: 3 vittorie, 3 sconfitteEmilia Rossatti: 3 vittorie, 3 sconfitteClassifica (187): 73. Sara Maria Kowalczyk (ITA), 83. Alessia Pizzini (ITA), 112. Eleonora De Marchi (ITA), 119. Emilia Rossatti (ITA)

COPPA DEL MONDO SPADA MASCHILE – Tblisi (Georgia), 27 maggio 2022Tabellone dei 64Di Veroli (ITA) – Lange (Usa)Vismara (ITA) – Aleksandrov (Uzb)Cimini (ITA) – Grover (Gbr)Tabellone preliminare dei 64Di Veroli (ITA) b. Jerent (Fra) 10-9Herzberg (Ger) b. Baroglio (ITA) 15-11Tabellone preliminare dei 128Aliyev (Aze) b. Vallosio (ITA) 15-12Elsayed (Egy) b. Ferrari (ITA) 14-8Hoch (Ger) b. Cuomo (ITA) 15-13Fase a gironiGabriele Cimini: 6 vittorie, 0 sconfitteValerio Cuomo: 3 vittorie, 3 sconfitteDavide Di Veroli: 5 vittorie, 1 sconfittaEnrico Garozzo: 2 vittorie, 4 sconfitteAndrea Baroglio: 5 vittorie, 1 sconfittaAlessandro Ferrari: 3 vittorie, 3 sconfitteGiacomo Paolini: 1 vittoria, 4 sconfitteAndrea Vallosio: 4 vittorie, 2 sconfitteClassifica (179): 68. Andrea Baroglio (ITA), 99. Valerio Cuomo (ITA), 101. Andrea Vallosio (ITA), 130. Alessandro Ferrari (ITA), 148. Enrico Garozzo (ITA), 153. Giacomo Paolini (ITA)

