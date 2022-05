(AGENPARL) – dom 08 maggio 2022 COPPA DEL MONDO SCIABOLACHE BELLA ITALIA, PREZIOSO 3° POSTO NELLA GARA MASCHILE A SQUADRE DI MADRID

AD HAMMAMET LE DONNE CHIUDONO AL QUARTO POSTO

SCIABOLA MASCHILE

Un terzo posto prezioso, di grande valore e ricco di significati. Archiviata la gara individuale con il bellissimo secondo posto (per la terza volta in questa stagione) di Luca Curatoli, nella tappa di Coppa del Mondo di sciabola maschile a Madrid oggi l’Italia si è messa al collo un prestigioso bronzo nella prova a squadre. Prestazione esaltante per gli azzurri, sancita dal successo nel match per il terzo gradino del podio contro la Germania.

Il CT Nicola Zanotti ha schierato una formazione assolutamente inedita con Luca Curatoli, Giovanni Repetti, Michele Gallo e Pietro Torre. Ieri, infatti, il quartetto azzurro ha perso Luigi Samele che, d’intesa con il Commissario tecnico e lo staff medico, è rimasto ai box a scopo precauzionale a causa di un problema fisico. Il capitano non ha tirato, ma ha fatto gruppo, supportando i compagni dalla panchina accanto al Responsabile d’arma e al maestro Leonardo Caserta.

Dunque, con Curatoli unico reduce dei Giochi Olimpici di Tokyo, spazio all’esperto ma di fatto volto nuovo in squadra Repetti e a due giovanissimi quali Gallo (ieri eccellente gara da “top 8” per lui) e Torre (argento individuale e oro a squadre ai Mondiali Under 20 di un mese fa a Dubai). Un team mai visto prima, che ha risposto però benissimo alla chiamata del CT Zanotti.

Ammessi di diritto al tabellone da 16 per ranking, gli azzurri hanno debuttato battendo la Spagna padrona di casa con il punteggio di 45-37, offrendo poi un’autentica prova di forza nei quarti di finale, quando hanno superato con un perentorio 45-22 gli Stati Uniti. In semifinale l’Italia ha lottato alla pari contro l’Ungheria in un assalto a lungo sul filo dell’equilibrio e risolto solo nelle battute conclusive in favore dei magiari per 45-38. Il quartetto italiano però non ha mollato, disputando una grande finale per il terzo posto con la Germania: meritatissimo il successo con il risultato di 45-35 per gli azzurri che hanno così riportato il tricolore sul podio a squadre in Coppa del Mondo e reso ancor più dolce il weekend di Madrid.

Grande soddisfazione nelle parole del CT azzurro Nicola Zanotti, che ha sottolineato l’apporto di tutti per il raggiungimento del risultato. “Encomiabile Luca Curatoli che ha fatto due giorni di gare fino in fondo senza mai risparmiarsi, poi c’è stato uno straordinario esordio dei due giovani Pietro Torre e Michele Gallo e, quando quest’ultimo ha avuto qualche problema fisico, anche Giovanni Repetti ha dato il suo contributo ed è stato bravissimo. Abbiamo fatto il massimo che potevamo. E un’altra bella cosa è stata la presenza di Luigi Samele a fondo pedana, che non ha potuto tirare oggi, ma che ha sostenuto la squadra e, insieme a Curatoli, ha visto con piacere l’ottima prestazione dei più giovani”.

SCIABOLA FEMMINILE

La nazionale di sciabola femminile dell’Italia chiude al quarto posto la gara a squadre della tappa di Coppa del Mondo di Hammamet. Martina Criscio, Michela Battiston, Eloisa Passaro e Rossella Gregorio.guidate dai maestri Andrea Aquili e Benedetto Buenza, hanno iniziato la loro prova dal tabellone dei 16 contro la Romania, in un assalto condotto dall’inizio alla fine e concluso sul 45-39. Ai quarti un incontro al cardiopalma contro l’Ungheria: le azzurre hanno sempre dovuto rincorrere, arrivando anche a -10 rispetto alle magiare, ma hanno poi saputo ricucire il distacco e, grazie a un’ottima ultima frazione di tutte, hanno conquistato l’accesso alla semifinale mettendo a segno la stoccata del 45-44.

Niente da fare per il quartetto italiano in semifinale contro la Corea, che ha vinto col punteggio di 45-31 e si è poi aggiudicata la vittoria finale della prova contro il Giappone.

Nel match decisivo per il podio Rossella Gregorio ha preso il posto di Martina Criscio. Le azzurre hanno incontrato la formazione della Francia in un assalto equilibrato fino a metà (24-25), quando poi le transalpine hanno limitato gli errori e hanno messo la firma sul terzo posto, chiudendo sul 45-31.

“Molto bene la conferma delle ragazze tra le prime quattro squadre nonostante il problema fisico di Rossella Gregorio – ha detto il CT azzurro Nicola Zanotti a fine gara – Purtroppo nei momenti decisivi manca ancora qualcosa che non ci ha permesso di essere sul podio, ma continueremo a lavorare con l’obiettivo di fare il definitivo salto di qualità”

COPPA DEL MONDO SCIABOLA MASCHILE A SQUADRE – Madrid (Spagna), 8 maggio 2022

Finale

Corea b. Ungheria 45-32

Finale 3/4

ITALIA b. Germania 45-35

Semifinali

Corea b. Germania 45-38

Ungheria b. ITALIA 45-38

Quarti di finale

ITALIA b. Usa 45-22

Tabellone da 16

ITALIA b. Spagna 45-37

Classifica (25): 1. Corea, 2. Ungheria, 3. ITALIA, 4. Germania, 5. Francia, 6. Georgia, 7. Usa, 8. Canada

ITALIA: Luca Curatoli, Giovanni Repetti, Michele Gallo, Pietro Torre

COPPA DEL MONDO SCIABOLA FEMMINILE A SQUADRE – Hammamet (Tunisia), 8 maggio 2022FinaleCorea b. Giappone 45-25Finale 3/4 postoFrancia b. ITALIA 45-31SemifinaliCorea b. ITALIA 45-31Giappone b. Francia 45-30QuartiITALIA b. Ungheria 45-44Francia b. Azerbaijan 45-34Giappone b. Bulgaria 45-25Corea b. Polonia 45-36Tabellone dei 16ITALIA b. Romania 45-39Classifica (26): 1. Corea, 2. Giappone, 3. Francia, 4. ITALIA, 5. Azerbaijan, 6. Polonia, 7. Ungheria, 8. Bulgaria

ITALIA: Martina Criscio, Rossella Gregorio, Michela Battiston, Eloisa Passaro

🔊 Listen to this