(AGENPARL) – mar 12 aprile 2022 COPPA DEL MONDO PARALIMPICA – GLI AZZURRI IN BRASILEDINO MEGLIO: “VERIFICA IMPORTANTE DOPO TANTO LAVORO”

ROMA – Riparte da San Paolo, in Brasile, il viaggio della Nazionale azzurra di scherma paralimpica in Coppa del Mondo. Nel tardo pomeriggio di oggi il team italiano volerà alla volta del Sudamerica per prender parte, da giovedì 14 a domenica 17 aprile, alla prima tappa del circuito iridato del 2022.

Sono dieci gli atleti prescelti per la trasferta brasiliana e che saranno impegnati sia nelle prove individuali che a squadre: si tratta di Alessia Biagini, Andreea Mogos, Rossana Pasquino e Loredana Trigilia tra le donne, Matteo Betti, Matteo Dei Rossi, Edoardo Giordan, Emanuele Lambertini, Michele Massa e Gianmarco Paolucci tra gli uomini.

Il programma delle gare inizierà giovedì 14 con il fioretto maschile categorie A e B, il fioretto femminile A e la spada femminile B. Venerdì spazio alla sciabola maschile categorie A e B e alle competizioni di fioretto femminile B e di spada femminile A. Sabato 16 si svolgeranno le due prove di spada maschile A e B e poi quelle di sciabola femminile categoria A e di spada maschile A.

La giornata di chiusura dell’IWAS World Cup a San Paolo, domenica 17 aprile, sarà dedicata alle gare squadre. Nella spada maschile il CT Francesco Martinelli guiderà un quartetto composto da Emanuele Lambertini, Matteo Betti, Matteo Dei Rossi e Gianmarco Paolucci. Nella sciabola femminile, invece, il Commissario tecnico Marco Ciari schiererà Rossana Pasquino, Andreea Mogos e Loredana Trigilia. Grande attesa poi per la prova “Open” di fioretto: una formula “mista” sperimentale, con due uomini e due donne a confrontarsi in assalti alle 20 stoccate, che vedrà l’Italia del responsabile d’arma Simone Vanni puntare su Emanuele Lambertini, Michele Massa, Andreea Mogos e Alessia Biagini.

Il Coordinatore del settore Paralimpico della Federscherma, Dino Meglio, che guiderà la delegazione in Brasile, presenta così l’intenso weekend che attende gli azzurri: “Siamo reduci da un proficuo lavoro svolto nel ritiro di Cascia, abbiamo preparato al meglio questo appuntamento a cui teniamo molto e che rappresenta una verifica significativa per capire a che punto siamo. Abbiamo fatto tanto in questi mesi, anche grazie agli allenamenti integrati con le Nazionali olimpiche, e la Coppa del Mondo di San Paolo ci fornirà un primo riscontro sullo stato di salute del movimento dopo l’ultima esaltante esperienza vissuta a Pisa. Certo, siamo ancora fuori qualifica per le Paralimpiadi di Parigi 2024 ma tutte le gare sono importanti e ci teniamo a far bella figura sia nelle prove individuali che a squadre, compresa quella sperimentale mista di fioretto, una formula che potrebbe avere un futuro interessante. Insieme ai CT abbiamo tarato le convocazioni proprio sulle gare a squadre, con il solo Edo Giordan che sarà impegnato esclusivamente nell’individuale. Partiamo con l’entusiasmo e la voglia di far bene che da sempre anima il nostro gruppo”.

Con il coordinatore Meglio e con i Commissari tecnici Martinelli, Ciari e Vanni, faranno parte dello staff azzurro in Brasile anche il medico Gianvito Rapisarda e la fisioterapista Carolina Maurandi.

La prima tappa di Coppa del Mondo di scherma paralimpica del 2022, inoltre, vedrà l’Italia rappresentata anche da altre due sue professionalità apprezzate a livello internazionale: Daria Marchetti, presidente della Commissione Sport dell’Iwas, ricoprirà il ruolo di Direttore di Torneo mentre tra gli arbitri convocati ci sarà Alessia Tognolli.

COPPA DEL MONDO SCHERMA PARALIMPICA – San Paolo (BRA), 14-17 aprile 2022Atleti convocati: Matteo Betti, Alessia Biagini, Matteo Dei Rossi, Edoardo Giordan, Emanuele Lambertini, Michele Massa, Andreea Mogos, Gianmarco Paolucci, Rossana Pasquino, Loredana TrigiliaResponsabili d’arma: Marco Ciari, Francesco Martinelli, Simone VanniCoordinatore CT: Ferdinando MeglioMedico: Gianvito RapisardaFisioterapisti: Carolina Maurandi

