(AGENPARL) – dom 21 novembre 2021 COPPA DEL MONDO DI SPADA A TALLINN E BERNALA SQUADRA FEMMINILE CONQUISTA IL TERZO POSTOIL TEAM MASCHILE OUT AI QUARTI

Dopo il doppio podio azzurro nelle gare individuali di ieri, con Federica Isola terza a Tallinn e Andrea Santarelli a sua volta bronzo a Berna, oggi la Coppa del Mondo di spada 2021/2022 ha visto debuttare le prove a squadre.

In Estonia, nella competizione femminile, l’Italia è riuscita a conquistare il terzo posto. Federica Isola, Alice Clerici, Nicol Foietta e Alberta Santuccio hanno fatto il loro debutto nel tabellone dei 16 vincendo il match contro l’Egitto 45-26 e poi quello contro la Svizzera 45-37. In semifinale hanno affrontato la Germania in una sfida punto a punto, nella quale Alberta Santuccio ha sostituito Nicol Foietta rispetto agli assalti precedenti. Prima dell’ultima frazione l’Italia era riuscita a portarsi avanti sul 28-27, ma a quel punto Federica Isola ha subito il recupero decisivo di Alexandra Ndolo e l’incontro si è concluso alla priorità con la stoccata decisiva della tedesca: 32-31 il punteggio finale.

Nella sfida per il terzo posto le azzurre hanno ritrovato lucidità e compattezza e sono riuscite a vincere il match che vale il podio battendo 45-33 la Corea. Il podio è stato completato dalla Russia sul primo gradino e dalla Germania sul secondo.

A Berna, invece, gli spadisti italiani sono usciti ai quarti. Gabriele Cimini, Enrico Garozzo, Davide Di Veroli e Federico Vismara sono partiti dal tabellone dei 32, dove hanno eliminato il Lussemburgo con un netto 45-19 e poi hanno superato la Polonia per 30-19. Nei quarti, però, è arrivata poi la sconfitta contro l’Ungheria col punteggio di 45-36, che ha così piazzato gli azzurri all’ottava posizione in classifica. Anche in questa gara a vincere sono stati i russi, seguiti da Spagna e Giappone.

COPPA DEL MONDO SPADA FEMMINILE, PROVA A SQUADRE – Tallinn (Estonia), 21 novembre 2021FinaleRussia b. Germania 43-37Finale 3/4 postoItalia b. Corea 45-33SemifinaliGermania b. Italia 32-32Russia b. Corea 45-35QuartiItalia b. Svizzera 45-37Germania b. Polonia 40-32Russia b. Estonia 43-34Corea b. Russia 36-35Tabellone dei 16Italia b. Egitto 45-26 Classifica (26): 1. Russia, 2. Germania, 3. ITALIA, 4. Corea, 5. Estonia, 6. Svizzera, 7. Francia, 8. Polonia

COPPA DEL MONDO SPADA MASCHILE, PROVA A SQUADRE – Berna (Svizzera), 21 novembre 2021FinaleRussia b. Spagna 45-44Finale 3/4 postoGiappone b. Ungheria 45-34SemifinaliRussia b. Giappone 45-34Spagna b. Ungheria 45-42QuartiUngheria b. Italia 45-36Spagna b. Francia 45-44Russia b. Danimarca 45-44Giappone b. Ucraina 45-37Tabellone dei 16Italia b. Polonia 30-19Tabellone dei 32Italia b. Lussemburgo 45-19Classifica (33): 1. Russia, 2. Spagna, 3. Giappone, 4. Ungheria, 5. Francia, 6. Ucraina, 7. Danimarca, 8. ITALIA.

