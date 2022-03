(AGENPARL) – mer 16 marzo 2022 COPPA DEL MONDO DI SCIABOLA

MASCHILE A BUDAPEST E FEMMINILE A ISTANBUL

NEL WEEKND SALIRANNO IN PEDANA 24 AZZURRI

ROMA – Ventiquattro azzurri in pedana nel doppio appuntamento di Coppa del Mondo per la sciabola italiana nel prossimo weekend. Dal 18 al 20 marzo, infatti, gli sciabolatori saranno impegnati a Budapest mentre per le sciabolatrici ci sarà la tappa di Istanbul con il medesimo programma che prevede sia le gare individuali (preliminari il venerdì, tabellone finale il sabato) che le prove a squadre (di scena nella giornata di domenica).

Trasferta in Ungheria per il gruppo maschile. Il responsabile d’arma Nicola Zanotti ha convocato Alberto Arpino, Francesco Bonsanto, Dario Cavaliere, Luca Curatoli, Leonardo Dreossi, Gabriele Foschini, Michele Gallo, Matteo Neri, Riccardo Nuccio, Mattia Rea, Giovanni Repetti e Luigi Samele.

Per la competizione a squadre il quartetto azzurro sarà orfano dell’infortunato Enrico Berrè ma ritroverà un altro medagliato di Tokyo 2020, Luigi Samele, fresco vincitore della Seconda Prova Nazionale dello scorso fine settimana a Lucca. Con il doppio argento dell’ultima Olimpiade comporranno il team Italia sulle pedane magiare Luca Curatori, Dario Cavaliere e Matteo Neri.

Al seguito degli sciabolatori a Budapest, con il CT Zanotti, ci saranno i maestri Leonardo Caserta e Alessandro Di Agostino, il medico Virginia Desiderio e il fisioterapista Massimiliano Aver.

Farà invece rotta sulla Turchia la sciabola femminile. Risponderanno alla convocazione Michela Battiston, Sofia Ciaraglia, Martina Criscio, Rebecca Gargano, Rossella Gregorio, Chiara Mormile, Eloisa Passaro, Claudia Rotili e Maddalena Vestidello, con le quali saranno in gara anche Giulia Arpino, Benedetta Baldini e Alessia Di Carlo.

Nella prova a squadre di domenica l’Italia riproporrà la stessa formazione che ha vinto l’ultima tappa di Coppa del Mondo ad Atene con Rossella Gregorio, Martina Criscio, Michela Battiston ed Eloisa Passaro.

Con le azzurre a Istanbul saranno presenti i maestri dello staff tecnico Andrea Aquili, Benedetto Buenza e Cristiano Imparato, il medico Sofia Calaciura Clarich e il fisioterapista Stefano Vandini.

COPPA DEL MONDO SCIABOLA MASCHILE – Budapest (Ungheria), 18-20 marzo 2022

Azzurri per la gara individuale: Alberto Arpino, Francesco Bonsanto, Dario Cavaliere, Luca Curatoli, Leonardo Dreossi, Gabriele Foschini, Michele Gallo, Matteo Neri, Riccardo Nuccio, Mattia Rea, Giovanni Repetti, Luigi SameleAzzurri per la gara a squadre: Dario Cavaliere, Luca Curatoli, Matteo Neri, Luigi SameleResponsabile d’arma: Nicola Zanotti

Staff tecnico: Leonardo Caserta, Alessandro Di Agostino

Medico: Virginia Desiderio

Fisioterapista: Massimiliano Aver

COPPA DEL MONDO SCIABOLA FEMMINILE – Istanbul (Turchia), 18-20 marzo 2022

Azzurre per la gara individuale: Michela Battiston, Sofia Ciaraglia, Martina Criscio, Rebecca Gargano, Rossella Gregorio, Chiara Mormile, Eloisa Passaro, Claudia Rotili, Maddalena Vestidello, Giulia Arpino, Benedetta Baldini, Alessia Di Carlo

Azzurre per la gara a squadre: Michela Battiston, Martina Criscio, Rossella Gregorio, Eloisa Passaro

Staff tecnico: Andrea Aquili, Benedetto Buenza, Cristiano Imparato

Medico: Sofia Calaciura ClarichFisioterapista: Stefano Vandini