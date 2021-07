(AGENPARL) – lun 05 luglio 2021 CAMPIONATI MONDIALI PARALIMPICI VARSAVIA 2021CONSUELO NORA È MEDAGLIA D’ORO

NELLA SPADA FEMMINILE CATEGORIA C

VARSAVIA – L’Italia comincia con una medaglia d’oro i Campionati Mondiali Paralimpici in corso a Varsavia, riservati alla categoria C e alla sciabola a squadre. Il successo di giornata porta la firma di Consuelo Nora che ha conquistato il titolo iridato nella gara di spada femminile categoria C. L’azzurra ha prima superato 15-2 la portacolori della Georgia Diana Jishiashvili e poi ha battuto la padrona di casa Izabela Sopalska Rybak 10-9, bissando in questo modo il successo degli ultimi Campionati del Mondo a Cheongju nel 2019.

Si è fermata al quarto posto, invece, la squadra di sciabola maschile composta da Nicola D’Ambra, Matteo Dei Rossi, Gianmarco Paolucci e Alberto Morelli. La formazione italiana aveva iniziato la giornata odierna vincendo contro la Francia con il punteggio di 45-37, poi in semifinale si è arresa al quartetto russo 45-34. Nella finale per il 3° e 4° posto è arrivata infine la sconfitta per 45-42 contro la Grecia.

In avvio di giornata si era interrotto nel tabellone degli 8 il percorso dei due azzurri impegnati nella gara di spada maschile cat. C. Il veterano William Russo è stato sconfitto dall’ucraino Dmitry Belyaev 15-3, mentre il giovane Leonardo Rigo, alla sua prima convocazione in nazionale, è uscito contro il russo Alexander Logutenko, in un assalto che si è chiuso sul punteggio di 15-10.

Domani, seconda e ultima giornata dei Campionati Mondiali, il programma prevede le prove di fioretto maschile e femminile cat. C e quella di sciabola femminile a squadre.

CAMPIONATI DEL MONDO SCHERMA PARALIMPICA – SPADA MASCHILE CAT. C

Finale

Shavkun (Ukr) b. Logutenko (Rus) 15-7

SemifinaliShavkun (Ukr) b. Belyaev (Ukr) 15-10

Logutenko (Rus) b. Valainis (Lat) 15-13

Tabellone degli 8

Belyaev (Ukr) b. Russo (ITA) 15-3

Shavkun (Ukr) b. Kuritskii (Rus) 15-11

Valainis (Lat) b. Kavaliou (Isr) 15-13

Logutenko (Rus) b. Rigo (ITA) 15-10

Tabellone dei 16

Russo (ITA) b. Szarvas (Hun) 15-13

Rigo (ITA) b. Kolodziejczyk (Pol) 15-10

Fase a gironi

Leonardo Rigo: 3 vittorie, 3 sconfitte

William Russo: 2 vittorie, 3 sconfitte

Classifica (13): 1. Serhii Shavkun (Ukr), 2. Alexander Logutenko (Rus), 3. Dmitri Belyaev (Rus), 4. Dmitrijs Valainis (Lat), 5. Alexandr Kuritskii (Rus), 6. Kanstantsin Kavaliou (Isr), 7. Leonardo Rigo (ITA), 8. William Russo (ITA).

CAMPIONATI DEL MONDO SCHERMA PARALIMPICA – SCIABOLA MASCHILE A SQUADRE

Finale

Ucraina b. Russia 45-37

Finale 3/4 posto

Grecia b. Italia 45-42

Semifinali

Ucraina b. Grecia 45-33

Russia b. Italia 45-34

Tabellone degli 8

Grecia b. Polonia 45-39

Russia b. Germania 45-42

Italia b. Francia 45-37

Classifica (7): 1. Ucraina, 2. Russia 3. Grecia, 4. Italia, 5. Polonia, 6. Germania, 7. Francia.

CAMPIONATI DEL MONDO SCHERMA PARALIMPICA – SPADA FEMMINILE CAT. C

Nora (ITA) b. Sopalska Rybak (Pol) 10-9

Semifinale

Nora (ITA) b. Jishiashvili (Geo) 15-2

Fase a gironi

Consuelo Nora (ITA): 1 vittoria, 1 sconfitta

Izabela Sopalska Rybak (Pol): 2 vittorie, 0 sconfitte

Diana Jishiashvili (Geo): 1 vittoria, 1 sconfitta

Classifica (3): 1. Consuelo Nora (ITA), 2. Izabela Sopalska Rybak (Pol), 3. Diana Jishiashvili (Geo).

