(AGENPARL) – sab 05 giugno 2021 CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI A SQUADRE 2021NELLA SECONDA GIORNATA A NAPOLI ASSEGNATI I TITOLI DI SPADA A ESERCITO E FIAMME ORO

NAPOLI – La seconda giornata dei Campionati italiani Assoluti a squadre di Napoli è stata dedicata alla spada e ha assegnato i tricolori alle Fiamme Oro nella gara maschile e all’Esercito in quella femminile.

Si confermano le Fiamme Oro tra gli uomini, che bissano così il successo del 2019 imponendosi 45-28 in finale sulla formazione dell’Esercito. Il match che ha consegnato il titolo italiano a Marco Fichera, Davide Di Veroli, Valerio Cuomo e Simone Mencarelli si è giocato punto a punto fino alla metà dell’incontro, poi le dodici stoccate messe a segno da Fichera nella sesta frazione hanno segnato il solco che gli spadisti dell’Esercito (Lorenzo Buzzi, Valerio Grasselli e Giacomo Paolini) non sono più riusciti a colmare. Il terzo gradino del podio è stato conquistato dal quartetto dell’Aeronautica Militare composto dal campione italiano Paolo Pizzo, Matteo Tagliariol, Enrico Piatti e Andrea Vallosio, che ha superato col punteggio di 45-30 l’Accademia Scherma Marchesa Torino.

L’Esercito ha vinto invece la prova femminile schierando Mara Navarria, Nicol Foietta, Francesca Boscarelli e Roberta Marzani che in finale hanno battuto 42-34 l’Aeronautica Militare con Federica Isola, Beatrice Cagnin, Marta Ferrari e Alessandra Bozza al via. In precedenza le portacolori dell’Esercito avevano prevalso 45-30 in semifinale contro le Fiamme Oro e campionesse nazionali in carica Alberta Santuccio, Giulia Rizzi, Alice Clerici e Eleonora De Marchi, che si sono comunque piazzate sul podio vincendo l’assalto per il terzo posto contro la miglior “società civile”, Methodos Catania.

L’ultima giornata degli Assoluti a squadre è prevista domani, in palio i titoli di sciabola. Tutte le gare saranno visibili sul canale youtube della Federazione Italiana Scherma, mentre le due finali saranno trasmesse da RaiSport a partire dalle ore 18:45.

CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI A SQUADRE SPADA FEMMINILE – Napoli, 5 giugno 2021

Finale

Esercito b. Aeronautica Militare 42-34

Finale 3/4 posto

Fiamme Oro b. Methodos 45-25

Semifinali

Aeronautica Militare b. Methodos 45-35

Fiamme Oro b. Esercito 45-30

Quarti di finale

Aeronautica Militare b. Pro Novara Scherma 45-21

Methodos b. Circolo della Scherma Terni 45-34

Fiamme Oro b. Cds Mangiarotti 45-24

Esercito b. SS Lazio Scherma Ariccia 45-30

Classifica (12): 1. Esercito, 2. Aeronautica Militare, 3. Fiamme Oro, 4. Methodos, 5. Circolo della Scherma Terni, 6. Cds Mangiarotti, 7. SS Lazio Scherma Ariccia, 8. Pro Novara Scherma

CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI A SQUADRE SPADA MASCHILE – Napoli, 5 giugno 2021

Finale

Fiamme Oro b. Esercito 45-28

Finale 3/4 posto

Aeronautica Militare b. Accademia Scherma Marchesa Torino 45-30

Semifinali

Fiamme Oro b. Accademia Scherma Marchesa Torino 45-35

Esercito b. Aeronautica Militare 45-40

Quarti di finale

Fiamme Oro b. Cus Pavia 45-26

Accademia Scherma Marchesa Torino b. Roma Fencing 45-26

Esercito b. Club Scherma Formia 45-26

Aeronautica Militare b. Club Schermistico Partenopeo 45-32

Classifica (11): 1. Fiamme Oro, 2. Esercito, 3. Aeronautica Militare, 4. Accademia Scherma Marchesa Torino, 5. Roma Fencing, 6. Club Scherma Formia, 7. Cus Pavia, 8. Club Schermistico Partenopeo

