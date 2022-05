(AGENPARL) – gio 12 maggio 2022 58° GPG “RENZO NOSTINI” TROFEO KINDER JOY OF MOVING

I RISULTATI DELLE GARE DI SCIABOLA E FIORETTO DELLA SECONDA GIORNATA

Archiviata la prima giornata di gare, che ha visto i successi di Vittorio Pellegatta (SS Scherma Lazio Ariccia), Luca Guidi (Schermabrescia), Anna Torre (Fides Livorno) e Maria Francesca Prenna (Antoniana Scherma Padova), sono andate in scena oggi al Playhall di Riccione altre quattro prove.

Vittoria Mocci dell’Accademia d’Armi Musumeci Greco dopo essersi aggiudicata il circuito del Grand Prix Kinder Joy of Moving ha conquistato anche la prova di sciabola femminile Ragazze. L’allieva del maestro Gianluca Filippi, che era stata seconda tra le Giovanissime, si è presa la rivincita quest’anno in semifinale vincendo 15-12 contro la detentrice del titolo Vittoria Fusetti del Petrarca Scherma e, in finale, ha battuto la sorella Diletta col punteggio di 15-7. Terza sul podio anche Francesca Stirpe dell’Etruria Scherma, che ha perso la sua semifinale 15-7 contro Diletta Fusetti.

Nel fioretto maschile categoria Maschietti il nuovo campione italiano è Geremia Napolitano. Il portacolori della Comense Scherma classe 2011, seguito dalla maestra Serena Pivotti, ha dominato la gara vincendo nettamente tutti gli assalti, fino alla finale in cui ha superato Samuele Pilutti dell’Udinese Scherma 10-4. Al terzo posto si è classificato l’altro fiorettista della società friulana Edoardo Di Benedetto insieme a Bernardo Paganelli del Pisascherma, mentre il trofeo del Grand Prix Kinder Joy of Moving è stato assegnato a Jonas Spiller dell’Accademia Scherma Gallaratese.

Successo della Champ Napoli nella sciabola Maschietti, che sale sul gradino più alto del podio grazie ad Andreas Verde e al suo maestro Gaspare Faugiana. L’atleta campano ai quarti ha superato 10-3 Marcello Traina del Club Scherma Palermo, poi si è imposto nella semifinale su Davide Caoduro della Scherma Verbania 10-1 e, in finale, ha chiuso la gara col successo per 10-4 contro Valerio Imbastari della SS Scherma Lazio Ariccia, che dal canto suo ha potuto sorridere per la vittoria del circuito Grand Prix Kinder Joy of Moving. Sul podio anche Francesco Falloco della Scherma I Marsi, che ha concluso terzo dopo avere perso la semifinale contro Imbastari 10-4.

Finale all’ultima stoccata quella della sciabola femminile Bambine tra Alice Di Prospero delle Fiamme Oro e Nicole Martini della SS Scherma Lazio Ariccia, già vincitrici a pari merito del Grand Prix Kinder Joy of Moving. Nel derby laziale ad avere la meglio è stata Di Prospero, seguita a fondo pedana dal maestro Marco Ciari, che ha messo per prima la stoccata del 10-9. Tutto campano il terzo gradino del podio, occupato da Alessandra Fusco del Club Scherma Napoli e Greta Madonna della Champ Napoli.



58° Gran Premio Giovanissimi “Renzo Nostini” – Trofeo Kinder Joy of Moving – SCIABOLA FEMMINILE RAGAZZE – Riccione, 12 maggio 2022FinaleMocci (Accademia d’armi Musumeci Greco) b. Fusetti D. (Petrarca Scherma) 15-7SemifinaliMocci (Accademia d’armi Musumeci Greco) b. Fusetti V. (Petrarca Scherma) 15-12Fusetti D. (Petrarca Scherma) b. Stirpe (Etruria Scherma) 15-7QuartiMocci (Accademia d’armi Musumeci Greco) b. Emma (Virtus Scherma Lame Tricolori) 15-7Fusetti V. (Petrarca Scherma) b. Colella (Scherma Club Gymnasium Aquila) 15-6Fusetti D. (Petrarca Scherma) b. Bilotti (SS Scherma Lazio Ariccia) 15-10Stirpe (Etruria Scherma) b. Bigagli (Club Scherma Varese) 15-11Classifica (51): 1. Vittoria Mocci (Accademia d’armi Musumeci Greco), 2. Diletta Fusetti (Petrarca Scherma), 3. Francesca Stirpe (Etruria Scherma), 3. Vittoria Fusetti (Petrarca Scherma), 5. Eleonora Colella (Scherma Club Gymnasium Aquila), 6. Ginevra Bigagli (Club Scherma Varese), 7. Caterina Emma (Virtus Scherma Lame Tricolori), 8. Rosa Caterina Bilotti (SS Scherma Lazio Ariccia)

58° Gran Premio Giovanissimi “Renzo Nostini” – Trofeo Kinder Joy of Moving – FIORETTO MASCHILE MASCHIETTI – Riccione, 12 maggio 2022FinaleNapolitano (Comense Scherma) b. Pilutti (Udinese Scherma) 10-4SemifinaliPilutti (Udinese Scherma) b. Di Benedetto (Udinese Scherma) 10-7Napolitano (Comense Scherma) b. Paganelli (Pisascherma) 10-4QuartiDi Benedetto (Udinese Scherma) b. Martini (Cuneo Scherma Academy) 10-7Pilutti (Udinese Scherma) b. Amato Abbate (Cds Mangiarotti) 10-9Napolitano (Comense Scherma) b. Bruno (Club Scherma Rapallo) 10-2Paganelli (Pisascherma) b. Belli (Club Scherma Leonessa) 10-3Classifica (129): 1. Geremia Napolitano (Comense Scherma), 2. Samuele Pilutti (Udinese Scherma), 3. Bernardo Paganelli (Pisascherma), 3. Edoardo Di Benedetto (Udinese Scherma), 5. Osea Martini (Cuneo Scherma Academy), 6. Sebastiano Bruno (Club Scherma Rapallo), 7. Filippo Amato Abbate (Cds Mangiarotti), 8. Nicolò Belli (Club Scherma Leonessa)

58° Gran Premio Giovanissimi “Renzo Nostini” – Trofeo Kinder Joy of Moving – SCIABOLA MASCHILE MASCHIETTI – Riccione, 12 maggio 2022FinaleVerde (Champ Napoli) b. Imbastari (SS Scherma Lazio Ariccia) 10-4SemifinaliImbastari (SS Scherma Lazio Ariccia) b. Falloco (Scherma I Marsi) 10-4Verde (Champ Napoli) b. Caoduro (Scherma Verbania) 10-1QuartiImbastari (SS Scherma Lazio Ariccia) b. Carnesecchi (Società del Giardino) 10-7Falloco (Scherma I Marsi) b. Di Lauro (Club Scherma Roma) 10-5Caoduro (Scherma Verbania) b. Langella (Champ Napoli) 10-7Verde (Champ Napoli) b. Traina (Club Scherma Palermo) 10-3Classifica (78): 1. Andreas Verde (Champ Napoli), 2. Valerio Imbastari (SS Scherma Lazio Ariccia), 3. Davide Caoduro (Scherma Verbania), 3. Francesco Falloco (Scherma I Marsi), 5. Antonio Langella (Champ Napoli), 6. Marcello Traina (Club Scherma Palermo), 7. Pietro Carnesecchi (Società del Giardino), 8. Tommaso Di Lauro (Club Scherma Roma)

58° Gran Premio Giovanissimi “Renzo Nostini” – Trofeo Kinder Joy of Moving – SCIABOLA FEMMINILE BAMBINE – Riccione, 12 maggio 2022FinaleDi Prospero (Fiamme Oro) b. Martini (SS Scherma Lazio Ariccia) 10-9SemifinaliMartini (SS Scherma Lazio Ariccia) b. Madonna (Champ Napoli) 10-2Di Prospero (Fiamme Oro) b. Fusco (Club Scherma Napoli) 10-7QuartiMartini (SS Scherma Lazio Ariccia) b. Iacolare (SS Scherma Lazio Ariccia) 10-8Madonna (Champ Napoli) b. Merli (Fiamme Oro) 10-3Di Prospero (Fiamme Oro) b. Morello (Accademia d’armi Musumeci Greco) 10-6Fusco (Club Scherma Napoli) b. Scognamiglio (Frascati Scherma) 10-6Classifica (43): 1. Alice Di Prospero (Fiamme Oro), 2. Nicole Martini (SS Scherma Lazio Ariccia), 3. Alessandra Fusco (Club Scherma Napoli), 3. Greta Madonna (Champ Napoli), 5. Dea Scognamiglio (Frascati Scherma), 6. Bianca Morello (Accademia d’armi Musumeci Greco), 7. Giulia Iacolare (SS Scherma Lazio Ariccia), 8. Sara Merli (Fiamme Oro)

IL MEDAGLIERE: 1. Lazio (3 ori, 2 argenti, 3 bronzi), 2. Lombardia (2 ori, 1 argento, 1 bronzo), 3. Veneto (1 oro, 2 argenti, 4 bronzi), 4. Toscana (1 oro, 1 argento, 1 bronzo), 5. Campania (1 oro, 0 argenti, 2 bronzi), 6. Friuli (0 ori, 1 argento, 1 bronzo), 6. Puglia (0 ori, 1 argento, 1 bronzo), 8. Abruzzo (0 ori, 0 argenti, 1 bronzo), 8. Piemonte (0 ori, 0 argenti, 1 bronzo), 8. Umbria (0 ori, 0 argenti, 1 bronzo).

🔊 Listen to this