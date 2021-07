(AGENPARL) – gio 08 luglio 2021 L’occasione ha consentito di confermare una linea di collaborazione fra le Giunte e i Consigli delle Regioni in un’ottica di sistema. In particolare occorre un impegno congiunto, soprattutto in questa fase, alla luce degli importanti investimenti previsti dal PNRR e che coinvolgeranno i diversi territori.

Nel corso dell’incontro sono state affrontate anche altre questioni di natura istituzionale, in particolare per quanto concerne: l’esigenza di attivare procedure che evitino il più possibile contenziosi istituzionali tra Governo e Regioni; il rapporto con Agcom; la riforma della Pubblica Amministrazione.

Link: [galleria foto](http://www.regioni.it/media_raccolta.php?id_raccolta=399)

http://www.regioni.it/media_raccolta.php?id_raccolta=399

Ufficio Stampa

Conferenza delle Regioni e delle Province autonome

Via Parigi 11 – 00185 Roma

[www.regioni.it](http://www.regioni.it/)

🔊 Listen to this