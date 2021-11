(AGENPARL) – mar 02 novembre 2021 Fedriga convoca la Conferenza delle Regioni per domani 3 novembre alle 9.00

Previste Conferenza Unificata e Conferenza Stato-Regioni alle 14.15 e alle 14.30

Roma, 2 novembre 2021 (comunicato stampa) Il Presidente Massimiliano Fedriga ha convocato la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in seduta ordinaria per mercoledì 3 novembre 2021, alle ore 9.00 in Via Parigi, 11 – Roma – II piano (Sala Marcello Mochi Onori).

All’ordine del giorno le questioni che saranno affrontate nella Conferenza Unificata e nella Conferenza Stato-Regioni che la ministra Mariastella Gelmini ha convocato rispettivamente per le ore 14.15 e 14.30 dello stesso 3 novembre.

La Conferenza delle Regioni affronterà però anche altri temi e fra questi:

lavoro e formazione professionale

– proposta di Accordo sulle Linee Guida relative alla modalità di erogazione della formazione teorica, a distanza e in presenza, per le professioni/attività regolamentate la cui formazione è in capo alle Regioni;

– proposta di Accordo sulle Linee Guida relative alle modalità di svolgimento dei tirocini curriculari nell’ambito di corsi di formazione;

politiche agricole

– proposta documento sulle problematiche relative alla gestione della fauna selvatica (cinghiale) per l’audizione prevista in Commissione Agricoltura della Camera;

Proposta di ordine del giorno a tutela dell’aceto balsamico di Modena IGP;

– chiusura del PO FEAMP (Programma operativo Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca) 2014/2020: attivazione delle cause di forza maggiore al fine di evitare il disimpegno automatico;

– proposta di Ordine del Giorno sulle Criticità attuative regionali Decreto Direttoriale della Direzione Generale per il Patrimonio naturalistico 2 aprile 2020 in relazione alla gestione delle popolazioni di salmonidi;

– norme sul sistema sanzionatorio;

– posizione sugli Stati Generali della Pesca organizzati dal MIPAAF il 25 e 26 ottobre 2021 a Catania;

protezione civile e salute

– ratifica dell’intesa sullo schema di ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili – Deroghe in materia di locazioni immobiliari per garantire lo svolgimento dell’anno scolastico 2021-2022”.

(2021- 151sm)

Non sono previsti accrediti per i giornalisti

