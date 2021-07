(AGENPARL) – mer 28 luglio 2021 Fedriga convoca la Conferenza delle Regioni per domani 29 luglio alle 10.00

Nel pomeriggio dello stesso 29 luglio previste: Conferenza Unificata (ore 14.00), Conferenza Stato-Regioni in sessione europea (ore 14.15) e Conferenza Stato-Regioni (ore 14.30)

Roma, 28 luglio 2021 (comunicato stampa) Il Presidente Massimiliano Fedriga ha convocato la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome il 29 luglio alle ore 10.00 (esclusivamente in videoconferenza).

Nel corso della riunione saranno esaminate le questioni all’ordine del giorno della Conferenza Unificata, della Conferenza Stato-Regioni in sessione europea e della Conferenza Stato-Regioni che la Ministra Mariastella Gelmini ha convocato rispettivamente alle 14.00, 14.15 e alle 14.30 dello stesso giorno.

La Conferenza delle Regioni affronterà però anche altri punti all’ordine del giorno e fra questi:

affari europei e internazionali

Esame posizione delle Regioni e delle Province autonome sulla bozza di Accordo di Partenariato per la programmazione 2021/2027;

politiche sociali

Proposta di documento recante prime valutazioni sulla bozza di Piano Strategico Nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2021-2023;

lavoro e formazione

Proposta di documento in merito all’indagine conoscitiva sulle nuove disuguaglianze prodotte dalla pandemia nel mondo del lavoro, deliberata dalla Commissione Lavoro pubblico e privato della Camera dei deputati;

politiche agricole

– Posizione sulla promozione di una modifica della normativa nazionale sull’equiparazione del biodigestato;

– Problematiche concernenti il prelievo venatorio della specie tortora selvatica– Calendari Venatori 2021/2022 – Rapporti con il ministero della transizione ecologica;

sviluppo economico

Approvazione Calendario Fieristico Nazionale 2022;

affari istituzionali e sviluppo economico

Proposta di documento Anci-Regioni – Direttiva Servizi – Notifica dei requisiti previsti a livello locale: procedure e modalità.

Gli ordini del giorno (ed eventuali integrazioni) della Conferenza delle Regioni, della Conferenza Unificata, della Conferenza Stato-Regioni in sessione Europea e della Conferenza Stato-Regioni sono consultabili nella sezione “rapporti istituzionali” del sito www.regioni.it

