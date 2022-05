(AGENPARL) – mer 04 maggio 2022 FEDERSCHERMA E MINISTERO DEGLI ESTERI

INSIEME NEL PROGETTO “LA BELLEZZA IN UN GESTO”

DOMANI GLI EVENTI AD HAMMAMET E MADRID

ROMA – Da Hammamet a Madrid: vedrà la luce domani (giovedì 5 maggio), con un doppio appuntamento istituzionale alla vigilia delle prove di Coppa del Mondo di sciabola femminile e maschile in programma – rispettivamente – in Tunisia e Spagna, il progetto promosso dalla Federazione Italiana Scherma e dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

Due incontri di grande importanza e prestigio, nel solco della consolidata valorizzazione del binomio Diplomazia e Sport, attraverso cui il MAECI ha avviato una collaborazione con la Federscherma racchiusa nel programma “La Bellezza in un gesto”, che si svolgerà in vari Paesi.

Si tratta di un’iniziativa di promozione integrata, tesa a valorizzare l’immagine dell’Italia attraverso la scherma, promuovendone i valori etici e sociali, e a sostenere la dimensione commerciale ed export del “made in Italy”, in particolare nei settori abbigliamento e attrezzature sportive, alimentare, medica, così come il turismo.

“Le donne protagoniste in pedana e fuori” ad Hammamet e “La scherma tra corretti stili di vita e valori” a Madrid sono i titoli dei due incontri, entrambi arricchiti da suggestive mostre fotografiche che offriranno una narrazione, in immagini iconiche, della scherma italiana in giro per il mondo.

IL SEMINARIO E LA MOSTRA DI HAMMAMET

In occasione della prova di Coppa del Mondo di sciabola femminile, che si svolgerà dal 6 all’8 maggio a Yasmine Hammamet, la Federazione Italiana Scherma e l’Ambasciata d’Italia a Tunisi organizzano un Seminario intitolato “Le donne protagoniste in pedana e fuori”.

Il convegno avrà luogo domani (giovedì 5 maggio), alle ore 17, presso il “Medina Conference & Expo center” di Hammamet, nella stessa location che ospiterà le gare del circuito iridato delle sciabolatrici.

Il dibattito si concentrerà sulla centralità della figura femminile in una disciplina come la scherma che solo stereotipi ormai superati potevano immaginare come prevalentemente maschile e la Federazione Italiana Scherma è l’autentica testimonianza di uno sport in cui le donne hanno acquisito una centralità totale.

Interverranno rappresentanti del Governo tunisino e del Comitato Olimpico della Tunisia, il Presidente della Federazione Tunisina di Scherma, Sofiane Chaouchi, il Presidente della Federazione Italiana Scherma, Paolo Azzi, l’Ambasciatore d’Italia a Tunisi, Lorenzo Fanara, la sciabolatrice azzurra Irene Vecchi e una schermitrice della Nazionale della Tunisia. Sarà presente anche la Delegazione italiana della Nazionale di sciabola femminile che prenderà parte alle gare di Hammamet.

Nell’occasione verrà inaugurata la mostra fotografica realizzata con alcuni tra i più suggestivi scatti di Augusto Bizzi, fotografo che attraverso le sue immagini ha raccontato più d’ogni altro il fascino della scherma in Italia e nel mondo.

IL SEMINARIO E LA MOSTRA DI MADRID

Nella stessa giornata di domani, dalle ore 18, presso il Palazzo della Cancelleria Consolare dell’Ambasciata di Madrid, si terrà invece il seminario dal titolo “La scherma tra corretti stili di vita e valori”, centrato sulla “vita da atleta”, che va oltre l’impegno e i successi in pedana, raccontando quanto e come lo sport accompagni il percorso di crescita umana dei suoi praticanti, dalla sfera comportamentale alla sana alimentazione, con un particolare approfondimento sul tema della Dieta Mediterranea, altro importante anello di congiunzione tra Italia e Spagna.

Alla presenza di tutta la Delegazione della Nazionale di sciabola maschile italiana guidata dal CT Nicola Zanotti, che parteciperà alla prova di Coppa del Mondo in programma nel weekend a Madrid, e dell’ex sciabolatore azzurro Luigi Miracco, che ha curato il Protocollo tra la Federscherma e il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, dopo i saluti dell’Ambasciatore d’Italia a Madrid, Riccardo Guariglia, del Presidente della Federazione Spagnola di Scherma, José L. Abajo Gómez, e del Presidente Onorario della Federazione Italiana Scherma, Giorgio Scarso, saranno relatori del convegno il Commissario tecnico Nicola Zanotti, il Medico federale ed esperto di alimentazione Luca Pulcini, che relazionerà su Dieta Mediterranea e sui corretti stili di vita, nonché lo sciabolatore azzurro Luca Curatoli.

Tra gli inviati anche gli Ambasciatori e rappresentati diplomatici in Spagna di diversi Paesi, a testimoniare il respiro internazionale e il senso di profonda condivisione dell’iniziativa.

Anche a Madrid l’incontro sarà impreziosito da una mostra fotografica contenente alcuni scatti spettacolari del fotografo Augusto Bizzi, dal titolo “Pronti … a voi!” (che riprende la formula di rito utilizzata dagli arbitri di gara prima dell’inizio di un duello), arricchita da alcune immagini realizzate dal suo collega spagnolo Nacho Casares, ex schermidore e fotografo ufficiale del Comitato Olimpico Spagnolo.

La partecipazione della FIS in Spagna si concluderà il giorno dopo la fine delle gare di Coppa del Mondo: lunedì 9 maggio, infatti, un gruppo di atleti della Nazionale di sciabola maschile, guidati dal capitano Luigi Samele, andranno a fare visita agli studenti della Scuola italiana di Madrid. In quell’occasione ai rappresentanti della Federscherma verranno consegnati dei disegni realizzati dagli alunni a tema scherma, prodotti di un contest creativo promosso all’interno dell’istituto.

