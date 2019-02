(AGENPARL) – lun 18 febbraio 2019 applausi. Contro l’utero in affitto sempre più risultati”*

“E’ da applausi il ddl contro il turismo riproduttivo che chiede di punire

la maternità surrogata anche quando praticata all’estero. L’utero in

affitto non è solo un reato, è anche un abominio che il nostro Stato non

può tollerare”: così in una nota *Toni Brandi e Jacopo Coghe,* presidenti

rispettivamente di Provita e Generazione Famiglia, tra le associazioni

promotrici del Family Day, in merito al disegno di legge presentato a

Palazzo Madama dal senatore della Lega Simone Pillon per porre fine alla

cosiddetta pratica dell”utero in affitto’.

Per Brandi “la civiltà occidentale non può permettere che si schiavizzino

le donne e si commercino i bambini facendo passare un grave crimine come un

diritto. Né può ammettere la commercializzazione di gameti o di embrioni,

perché è civile ciò che cancella la barbarie e non ciò che la perfeziona e

la rende più crudele”.

“Contro il ‘turismo riproduttivo’ che mira alla maternità surrogata” –

aggiunge Coghe – “riscontriamo un risultato dietro l’altro: dalla mozione

adottata in occasione della giornata mondiale contro la violenza sulle

donne alle sentenze della Cassazione che hanno ribadito il principio del

rispetto dell’ordine pubblico e la presenza del reato anche quando si

presta l’utero gratis. Bene, il progresso non può diventare un capriccio

delle circostanze che impedirà per sempre a un bambino di pronunciare la

parola Mamma o Papà ”.

Infine per Brandi e Coghe punire anche con la reclusione da tre a sei anni

chi realizza, organizza o pubblicizza la o la surrogazione di maternità non

è solo “giusto ma necessario, come anche il divieto di iscrivere o

trascrivere atti di nascita con genitori dello stesso sesso ovvero con più

di due genitori. Perché come diceva Nicolás Gómez Dávila le ‘civiltÃ

muoiono per l’indifferenza verso i valori peculiari che le fondano’”.