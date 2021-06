(AGENPARL) – gio 13 maggio 2021 FdI. Rauti (FdI): su Meloni squallida polemica via social. Dal 1975 aborto era legale

“Ennesima squallida polemica della sinistra nei confronti di Giorgia Meloni, che nel suo libro ha ricordato come sua madre, ritrovatasi incinta di lei ma sola, senza un lavoro e disperata si fosse decisa ad interrompere questa gravidanza. Una decisione che però poco dopo rivide, scegliendo la vita. Ecco, Selvaggia Lucarelli piuttosto che esaltare questa storia di vita e di puro amore, non ha trovato niente di meglio via Facebook che polemizzare parlando di una notizia falsa, di una storia strappalacrime ed insinuando il dubbio di un possibile reato visto che, secondo lei, nel 1976 in Italia l’aborto era reato. Niente di più falso dato che è dal febbraio del 1975 che l’aborto non è più un reato. Infatti, la Corte Costituzionale, con la Sentenza 27/1975, aveva espressamente sancito che non potessero andare incontro a conseguenze penali coloro che procuravano l’aborto e le donne che vi consentivano. La sentenza tutelava non solo la salute fisica ma anche quella psichica, ben oltre lo stato di necessità. E dopo questa sentenza, che depenalizzava l’aborto e lo rendeva una pratica legale, arriva la legge 194 del 1978 che regolamenta l’interruzione di gravidanza disciplinandone i contorni e riempiendo il vuoto normativo creato con la sentenza del 1975. Insomma, non era reato e non lo era più da tempo. L’ennesima falsità da parte di chi ogni giorno si riempie la bocca a parole di tutela dei diritti delle donne, ma poi alla prova dei fatti non perde occasione per alimentare squallide speculazioni soltanto al fine di ottenere qualche like e un briciolo di notorietà”.

Lo dichiara la senatrice di Fratelli d’Italia, Isabella Rauti, responsabile del Dipartimento Pari Opportunità, Famiglia e Valori non negoziabili.

