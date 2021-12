(AGENPARL) – mer 15 dicembre 2021 FDI, MELONI AL CORRIERE: LETTA AVVERSARIO DI ASSOLUTO RISPETTO

“Enrico Letta è distante anni luce da me e da FDI ma lo considero un avversario degno di assoluto rispetto per autorevolezza e preparazione. Per questo mi è dispiaciuto che una battuta che probabilmente mi è uscita male, sia stata interpretata come una mancanza di rispetto perché non lo avrei mai fatto: per me lo scontro politico può essere aspro ma non deve mai cadere nell’attacco personale. E io so cosa significa perché purtroppo ne sono spesso bersaglio”. Lo ha detto in una intervista al Corriere della sera il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni.

Roma, 15 dicembre 2021

