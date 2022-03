(AGENPARL) – gio 17 marzo 2022 FDI: “FELICI PER LA PROROGA DEL PERSONALE COVID SCUOLA”

“La notizia che il personale Covid della scuola sarà prorogato fino alla fine dell’anno scolastico ci riempie di soddisfazione perché rappresenta una battaglia che Fratelli d’Italia ha portato avanti fino in fondo nella consapevolezza che queste risorse umane servono a mandare avanti la scuola italiana. Finalmente il governo si è deciso a trovare le risorse come da giorni chiedevamo anche attraverso un emendamento presentato al decreto Sostegni in Senato. Fino a ieri in aula a Palazzo Madama abbiamo invocato questo intervento rimanendo concretamente vicini a questi lavoratori e alle loro famiglie che hanno dovuto lottare”.

Lo dichiarano i parlamentari di Fratelli d’Italia, on. Paola Frassinetti, responsabile del Dipartimento Istruzione, l’on. Ella Bucalo, responsabile del Dipartimento Scuola, il senatore Antonio Iannone, capogruppo di FdI in Commissione Istruzione e il senatore Claudio Barbaro componente della Commissione Istruzione.

