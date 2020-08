FCI-CS: EUROPEI STRADA – IL VIA DOMANI CON LE CRONO

(AGENPARL) – dom 23 agosto 2020 NAZIONALI UOMINI E DONNE AI CAMPIONATI EUROPEI STRADA DI PLOUAY

PROVE IN LINEA E MIXED RELAY

(FRANCIA 24/28 agosto 2020)

§ NAZIONALE DONNE JUNIOR – CT Dino Salvoldi

Prova in linea – venerdì 28 agosto 9.00 –10.45 68,25 km (5 giri)

BARALE FRANCESCA ASD SC VO2 TEAM PINK

CIPRESSI CARLOTTA AWC RE ARTU’ GENERAL SYSTEM

CRESTANELLO LARA CICLISMO INSIEME (Riserva)

EREMITA NOEMI LUCREZIA CICLISMO INSIEME

GASPARRINI ELEONORA CAMILLA A.S.D.VO2 TEAM PINK

PALAZZI ALICE AWC RE ARTU’ GENERAL SYSTEM (Riserva)

PATUELLI ALESSIA BREGANZE MILLENIUM

TEBALDI GRETA EUROTARGET – BIANCHI – VITTORIA

§ NAZIONALE DONNE U23 – CT Dino Salvoldi

Prova in Linea – mercoledì 26 agosto 09.00 –11.00 – 81.90 km (6 giri)

BALSAMO ELISA FIAMME ORO/VALCAR-TRAVEL & SERVICE

BORGHESI LETIZIA AROMITALIA BASSO BIKES VAIANO

CONSONNI CHIARA VALCAR – TRAVEL & SERVICE

GUAZZINI VITTORIA FIAMME ORO/VALCAR-TRAVEL & SERVICE

PIRRONE ELENA FIAMME ORO/VALCAR-TRAVEL & SERVICE

TOMASI LAURA TOP GIRLS – FASSA BORTOLO (Riserva)

ZANARDI SILVIA BEPINK

Il ritrovo è fissato per le atlete Consonni e Guazzini direttamente sul posto, il 25 agosto;

per tutte le altre atlete la sera del 23 agosto presso l’Hotel le Robinie.

§ NAZIONALE DONNE ELITE – CT Dino Salvoldi

Prova in Linea (giovedì 27 agosto 13.00 –15.45 – 109,20 km (8 giri)

BASTIANELLI MARTA FIAMME AZZURRE/ALE BTC LJUBLJANA

CAVALLI MARTA FIAMME ORO/VALCAR-TRAVEL & SERVICE

CECCHINI ELENA FIAMME AZZURRE/CANYON SRAM

CONFALONIERI MARIA GIULIA FIAMME ORO/CERATIZIT WNT

FIDANZA ARIANNA LOTTO SOUDAL LADIES (Riserva)

GUDERZO TATIANA FIAMME AZZURRE/ALE BTC LJUBLJANA

LONGO BORGHINI ELISA FIAMME ORO/TREK SEGAFREDO

PALADIN SORAYA CCC LIV

RAGUSA KATIA ASTANA WOMEN’S TEAM

Il ritrovo è fissato per le atlete Bastianelli, Cavalli, Cecchini, Confalonieri, Guderzo, Longo Borghini

direttamente sul posto, il 25 agosto; tutte le altre la sera del 23 agosto presso l’Hotel le Robinie.

§ NAZIONALE DONNE MIXED RELAY – CT Dino Salvoldi

Venerdì 28 agosto (14.30 –17.00 – 54,60 km – 2 giri per gli uomini + 2 giri per le donne)

BUSSI VITTORIA OPEN CYCLING TEAM

CECCHINI ELENA FIAMME AZZURRE/CANYON SRAM

GUAZZINI VITTORIA FIAMME ORO/VALCAR-TRAVEL & SERVICE

PIRRONE ELENA FIAMME ORO/VALCAR-TRAVEL & SERVICE (Riserva)

Il ritrovo è fissato per le atlete Cecchini e Guazzini direttamente sul posto, il 25 agosto.

§ NAZIONALE UOMINI JUNIOR – CT Rino De Candido.

Prova in linea (venerdì 28 agosto 11.20 – 14.00; 109,20 km – 8 giri)

BALESTRA LORENZO TEAM GIORGI A.S.D.

GAROFOLI GIANMARCO TEAM LVF MARCHE

GERMANI LORENZO WORK SERVICE ROMAGNANO

IACOMONI FEDERICO CAMPANA IMBALLAGGI

PESCHI LORENZO BIG HUNTER BELTRAMI TSA SEANESE

PIRAS ANDREA ASPIRATORI OTELLI-CARIN-BAIOCCHI

PORTELLO ALESSIO BORGO MOLINO-RINASCITA FRIULI

Il CT De Candido si riserva di ufficializzare i sei titolari dopo le competizioni del 23 agosto.

Il ritrovo di partenza è fissato per la sera del 23 agosto presso le Robinie per partire verso la

Francia la mattina del 24 agosto.

§ NAZIONALE UOMINI U23 – CT Marino Amadori

Prova in Linea (giovedì 27 agosto 9.00 – 12.00; 136,50 km – 10 giri)

COLNAGHI LUCA ZALF EUROMOBIL DESIREE FIOR

FRIGO MARCO SEG RACING ACADEMY

GAZZOLI MICHELE TEAM COLPACK BALLAN

MARCHIORI LEONARDO NTT CONTINENTAL CYCLING TEAM

PICCOLO ANDREA TEAM COLPACK BALLAN

RIVI SAMUELE TIROL KTM CYCLING TEAM

L’atleta Martin Marcellusi è stato sostituito da Piccolo Andrea.

Il ritrovo di partenza è fissato per la sera del 23 agosto presso le Robinie per partire verso la

Francia la mattina del 24 agosto.

§ NAZIONALE UOMINI ELITE – CT Davide Cassani

Prova in Linea (mercoledì 26 agosto 12.00 – 15.45; 177 km, 45 km -13 giri)

AFFINI EDOARDO MITCHELTON-SCOTT

BALLERINI DAVIDE DECEUNINCK – QUICK STEP

BOARO MANUELE ASTANA PRO TEAM

CIMOLAI DAVIDE ISRAEL START-UP NATION

NIZZOLO GIACOMO NTT PRO CYCLING TEAM

🔊 Listen to this