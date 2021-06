(AGENPARL) – mar 29 giugno 2021 FAZZOLARI (FDI): COLOSIMO PREMIATA COME “AMICO DEL CONSUMATORE”, SODDISFAZIONE PER TUTTA FDI.

“I premio ”Amico del Consumatore” è un prestigioso riconoscimento che ogni anno il Codacons assegna ad aziende e soggetti che si sono distinti per l’impegno a difesa dei cittadini e la tutela della collettività. Colosimo è sempre stata in prima linea denunciando le continue malefatte delle istituzioni pubbliche, dalla vicenda mascherine al caso concorsopoli. Proprio a causa di queste battaglie di giustizia Chiara era stata anche accusata dai media di regime di diffondere fake news. Ridare dignità alla politica e denunciare gli sprechi di denari pubblici è da sempre tra le nostre priorità come quando abbiamo realizzato un dossier sulla gestione dell’emergenza ad opera dell’ex commissario straordinario in cui denunciavamo tutte lo opacità e gli sprechi di soldi pubblici ad opera di Arcuri. Dossier consegnato direttamente al Premier Draghi e che ha contribuito alla scelta di quest’ultimo di sostituire Arcuri con il Generale Figliuolo. Da patrioti, sempre dalla parte dei cittadini onesti”.

Lo dichiara il senatore Giovanbattista Fazzolari, responsabile del programma di Fratelli d’Italia per il riconoscimento assegnato da Codacons al Consigliere regionale del Lazio (Fdi) Chiara Colosimo.

