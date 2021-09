(AGENPARL) – mar 07 settembre 2021 Favaro: giovedì 9 settembre si riunisce in videoconferenza il Consiglio di Municipalità

Torna a riunirsi il Consiglio di Municipalità di Favaro Veneto, convocato per giovedì 9 settembre alle 18 in videoconferenza, come previsto dalle disposizioni della presidente del Consiglio Comunale PG 152778 del 26 marzo 2020 e PG 157622 del 30 marzo 2021. La seduta discuterà il seguente punto all’ordine del giorno:

Comunicazioni del Presidente

– Parere su proposta di Deliberazione P.D.C. 1007/2021: Parere ai sensi dell’art. 24, comma 2 ter, della L.R.V. n. 27/2003 e ss.mm.ii. sul progetto definitivo relativo a “Interventi strutturali in rete minore di bonifica, riqualificazione ambientale del Bacino del Canale Scolmatore del fiume Marzenego e interventi sugli affluenti – Intervento nel comparto di valle” (P.139b).

Il presidente effettuerà il videocollegamento dalla sede della Municipalità di Favaro Veneto e sarà possibile seguire i lavori in diretta streaming collegandosi al seguente link: https://live.comune.venezia.it/it/municipalita-favaro-veneto-streaming.

Venezia, 7 settembre 2021

