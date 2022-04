(AGENPARL) – Roma, 29 marzo 2022 – Previsti come colloqui di due giorni tra le delegazioni russa e ucraina a Istanbul, si sono conclusi in un giorno. La parte russa ha ricevuto dai colleghi ucraini “una posizione chiaramente formulata”, le proposte di Kiev saranno prese in considerazione nel prossimo futuro, trasferite al presidente della Federazione Russa, dopo di che Mosca darà una risposta, ha affermato martedì il capo della Russia delegazione, aiutante presidenziale Vladimir Medinsky. La Russia sta compiendo “due passi verso l’attenuazione del conflitto” – sul piano politico e militare, ha affermato.

Il presidente russo Vladimir Putin, in una conversazione telefonica con il leader francese Emmanuel Macron , ha discusso della situazione in Ucraina, comprese le questioni umanitarie.

I leader di Gran Bretagna, Italia, Francia, Germania e Stati Uniti, durante un colloquio tenutosi martedì, hanno ribadito la necessità di sostenere i negoziati russo-ucraini in corso, cercando un cessate il fuoco anticipato in Ucraina. Successivamente, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha affermato che gli Stati Uniti e i suoi partner nell’Unione europea stanno aspettando quali passi la Russia farà nei negoziati con l’Ucraina, ma per ora manterranno un rigido regime di sanzioni e aiuteranno Kiev con le armi.

TASS ha raccolto le principali informazioni sugli eventi in Ucraina e dintorni.

Offerte presentate

Ai colloqui di Istanbul, la parte russa ha proposto di accelerare un possibile incontro tra i presidenti di Russia e Ucraina e di tenerlo in contemporanea con la sigla di un trattato di pace a livello di ministero degli Esteri. Inoltre, il ministero della Difesa russo ha deciso di ridurre drasticamente l’attività militare nelle direzioni Kiev e Chernihiv, poiché i negoziati si stanno spostando su un piano pratico. Questo, secondo Medinsky , non implica una completa cessazione delle ostilità, ma dimostra il desiderio della parte russa “di arrivare a una de-escalation del conflitto almeno in queste direzioni”.

La delegazione ucraina ha consegnato alla delegazione della Federazione Russa proposte scritte in cui suggeriva che Kiev avrebbe rinunciato al suo desiderio di restituire la Crimea e Sebastopoli con mezzi militari. Kiev accetta anche di fissare il suo status neutrale e non nucleare se riceve garanzie di sicurezza simili per contenuto e forma all’articolo 5 della Carta della NATO. I garanti possono includere membri permanenti del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (compresa la Russia), nonché Germania, Israele, Italia, Canada, Polonia e Turchia. Allo stesso tempo, le loro garanzie non si applicheranno alla Crimea e al Donbass, ha affermato il capo della fazione parlamentare del partito al governo del Servo del popolo in Ucraina, David Arakhamia, che sta partecipando anche ai negoziati.

L’Ucraina chiede anche che i paesi garanti non solo non impediscano la sua possibile adesione all’Unione Europea, ma la aiutino anche a farlo “il prima possibile”.

Avanzamento dell’operazione

L’aviazione russa ha distrutto durante la notte 68 installazioni militari ucraine , inclusi tre sistemi di difesa aerea Buk-M1 e un sistema di difesa aerea Osa, ha affermato il maggiore generale Igor Konashenkov, portavoce del ministero della Difesa. Una stazione radar, cinque sistemi di lancio multiplo di razzi, due depositi di munizioni, tre depositi di carburante e lubrificanti e 19 aree di concentrazione di equipaggiamenti militari ucraini e punti di forza sono stati distrutti.

Dopo i colloqui a Istanbul, il viceministro della Difesa della Federazione Russa, il colonnello generale Alexander Fomin, che vi ha preso parte, ha fatto appello ai rappresentanti ucraini affinché osservino rigorosamente le Convenzioni di Ginevra, anche per quanto riguarda il trattamento umano dei prigionieri di guerra.

Caso criminale

Il Comitato Investigativo della Federazione Russa ha aperto un procedimento penale sulla tortura e il tentato omicidio di otto prigionieri da parte delle forze di sicurezza ucraine, ha riferito martedì il servizio stampa del Comitato Investigativo.

Secondo l’indagine, sul territorio dell’Ucraina, militari delle Forze armate ucraine e di altre formazioni militari ucraine hanno tentato di uccidere almeno otto detenuti con particolare crudeltà, infliggendo loro lesioni corporali multiple di varia gravità, mentre usavano armi da fuoco e sparavano colpi ripetuti. In precedenza, un video corrispondente è apparso su Internet.

Prossime sanzioni

Gli Stati Uniti e i loro alleati continuano a sviluppare misure volte a contenere l’economia russa. Secondo il vice segretario al Tesoro degli Stati Uniti Wally Adeyemo, i paesi occidentali stanno discutendo “sforzi per limitare le risorse finanziarie del Cremlino”, “modi per prevenire l’elusione delle sanzioni occidentali e misure collettive per influenzare settori chiave dell’economia russa”.

Il Lussemburgo, nell’ambito delle sanzioni dell’UE contro la Russia, ha congelato beni russi per un valore di 2,5 miliardi di euro, ha riferito il ministero delle Finanze lussemburghese.

Martedì, le autorità giapponesi hanno aggiornato l’elenco degli articoli di lusso vietati per l’esportazione in Russia. L’elenco comprende lingotti d’oro, monete d’oro e banconote.

L’azienda americana Johnson & Johnson ha deciso di sospendere la fornitura dei suoi prodotti per la cura della persona alla Russia. All’inizio di marzo, Johnson & Johnson ha sospeso la pubblicità, le registrazioni di studi clinici e qualsiasi investimento aggiuntivo in Russia.

Decathlon, rivenditore di articoli sportivi, ha annunciato la sospensione delle attività in Russia, adducendo problemi di approvvigionamento.