(AGENPARL) – sab 25 luglio 2020 Fase 3: Tartaglione (FI), servono misure ancora più restrittive su ingressi

“Gli ultimi dati parlano sin troppo chiaro, da Nord a Sud i nuovi focolai registrati dipendono quasi tutti da contagi cosiddetti di importazione e provenienti dall’estero. Servono misure assolutamente più restrittive di quelle assunte fino adesso e non limitate solo ad alcuni paesi, così come serve maggior controllo sui sistemi di accoglienza dei migranti, anche alla luce degli ultimi preoccupanti eventi di cronaca che parlano di quarantene violate e soggetti positivi in fuga e non più rintracciabili”.

È quanto afferma in una nota Annaelsa Tartaglione, onorevole di Forza Italia e membro della Commissione Affari costituzionali alla Camera dei deputati.

“Pure nella mia regione – aggiunge la parlamentare, che è anche coordinatrice degli azzurri in Molise – l’unico cluster di Covid19 esistente ha origini straniere, casi (per fortuna tutti asintomatici) che hanno bruscamente interrotto un periodo molto favorevole in quella che è stata considerata da molti un’isola felice. L’allarme comunque è nazionale ed estato lanciato dagli stessi virologi e dai sindaci, che vivono a stretto contatto con i territori. Si demonizzano i giovani e le movide, si colpevolizzano commercianti e gestori dei locali, che provano semplicemente a sopravvivere dopo le grandi perdite del lockdown, quando piuttosto l’attenzione andrebbe concentrata sul controllo delle frontiere, i rischi maggiori oggi nascono da lì”.

“Se persino l’ex ministro dell’Interno del Pd Minniti, – conclude Tartaglione – sulle pagine del Foglio, ha invitato il suo partito e la maggioranza a prendere seriamente sul serio la correlazione immigrazione – Covid, vuol dire che i fatti sono talmente evidenti che di certo il governo non può più restare a guadare e accusare di strumentalizzazione politica chi pone in risalto una questione sempre più delicata. Piuttosto si agisca presto in Europa per convincere la Ue ad alzare ovunque il livello di guardia e per difendere in maniera drastica i confini dell’Italia, paese come sempre più esposto e vulnerabile”.

