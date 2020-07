(AGENPARL) – sab 11 luglio 2020 FASE 3: RUFFINO (FI), GOVERNO INVESTA SU GIOVANI E LI INCENTIVI A NON EMIGRARE

“Il crescente tasso di disoccupazione dovrebbe far riflettere il governo, tanto più che parliamo di migliaia di giovani diplomati o addirittura laureati, soprattutto donne, che benché capaci, preparati e determinati non riescono a trovare un lavoro in Italia. Non basta dire, come questo esecutivo è abituato a fare, che si proverà a bloccare la fuga dei cervelli all’estero, sia perché misure concrete in tal senso non sono state adottate, sia perché il problema non è solo quello di evitare che tanti giovani debbano emigrare per lavorare, ma bisognerebbe anche trovare un modo per far rientrare quanti si sono già rifugiati all’estero. Bisogna investire sui nostri giovani, su tutti quei ragazzi e quelle ragazze meritevoli di trovare un’occupazione dignitosa nel proprio lavoro, ma per farlo non bastano certo solo le belle parole”. Così, in una nota, la deputata di Forza Italia Daniela Ruffino.

