(AGENPARL) – mar 16 giugno 2020 FASE 3: POLIDORI (FI), FLAT TAX NECESSARIA PER AIUTARE FAMIGLIE E IMPRESE

“Mentre le eminenze grigie del Governo vanno in scena per il terzo giorno consecutivo a Villa Pamphilj, 25milioni di italiani – proprietari di fabbricati, aree edificabili e terreni agricoli – che vivono nel Paese reale stanno versando l’acconto dell’IMU, quest’anno fusa con la TASI, per un controvalore di oltre 10miliardi di euro, che saliranno a 20,3 miliardi con il saldo del prossimo dicembre. Per loro, che per il 41% sono lavoratori dipendenti e pensionati, l’esecutivo M5S e PD non ha ritenuto di autorizzare alcun rinvio, così come nessuna proroga è stata concessa ai milioni di partite iva per i pagamenti di IVA, ritenute fiscali e contributi previdenziali”.

Lo afferma Catia Polidori, deputata e membro del Coordinamento di Presidenza di Forza Italia.

“Lo stop forzato causa Covid-19 e la grave crisi di liquidità che ne è derivata per questi cittadini non conta! Devono in qualche modo pagare il salato conto allo Stato esattore e se non ce la fanno ora dovranno anche sobbarcarsi i costi dei relativi interessi di mora e delle sanzioni. Forza Italia aveva chiesto di ritardare tali pagamenti. Anche questa volta il Governo non ci ha ascoltati. Si spremono le meningi per redigere un complicato piano per la ripartenza e ignorano che l’unica strada percorribile per aiutare davvero le famiglie e le imprese l’ha indicata chiaramente il Presidente Berlusconi: tagliare le tasse introducendo la flat tax, fare del 2020 un anno di tregua fiscale, sospendendo per tutti ogni pagamento verso lo Stato. Occorre, inoltre, semplificare e abbattere la burocrazia, prevedendo la sospensione del codice degli appalti e l’abolizione del regime delle autorizzazioni preventive e infine approvare finalmente una vera riforma della giustizia, che ampli le garanzie per i cittadini e migliori l’efficienza del sistema”, conclude.

—

🔊 Listen to this