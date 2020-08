(AGENPARL) – mer 05 agosto 2020 FASE 3: MAZZETTI (FI), AIUTARE ATTIVITA’ COMMERCIALI PIEGATE DA CRISI

“Caro affitti? Nardella ignora anche il più banale funzionamento di un’economia di mercato. Il sindaco di Firenze con i suoi compagni di maggioranza dimostra ancora una volta il suo distacco dalla vita reale della città e sottovaluta i veri problemi che non vedono ancora risposte concrete. È palese quanto le attività commerciali abbiano sofferto a causa delle chiusure obbligate, come sono note le condizioni in cui si trovino oggi e ancora peggio domani. Nardella sa solo criticare con imprecisioni ai limiti della falsità ed incolpare i proprietari immobiliari dichiarando che gli inquilini non ce la fanno per gli affitti altissimi. Il prezzo però, per qualunque bene, lo fa il mercato”. Così, in una nota congiunta, la deputata di Forza Italia Erica Mazzetti e Jacopo Cellai, Capogruppo del movimento azzurro a Palazzo Vecchio.

“Bisogna assolutamente – aggiungono – fare qualcosa bisogna per salvaguardare le attività e i proprietari. Forse Nardella non lo sa, ma esercenti e proprietari non sono nemici, possono e devono collaborare soprattutto in questo momento. In tal senso, anche grazie all’interessamento di Confedilizia, i proprietari stanno stilando accordi con gli inquilini proprio per venire loro incontro. Di contro però il governo, sostenuto anche dal partito che ha eletto Nardella, niente ha fatto per agevolare i proprietari immobiliari togliendo tutte le imposte sugli immobili come spesso Forza Italia ha denunciato. Anzi, ovviamente, il governo ha fatto di tutto per peggiorare la situazione: sono stati bravissimi a riscuotere le tasse di ogni genere e imporre il blocco degli sfratti fino a fine anno”.

