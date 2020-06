(AGENPARL) – sab 06 giugno 2020 Fase 3: FI, Governo intervenga per ripristino operatività aeroporti del nord

“Siamo ormai entrati nella fase 3, ma la situazione della maggior parte degli aeroporti del nord Italia sembra essere rimasta quella della fase 1. Le aziende riaprono, la domanda di biglietti aerei cresce, le esigenze logistiche del mondo produttivo anche. Eppure da Torino Caselle a Genova Colombo passando per Verona Catullo o Venezia Marco Polo, per non parlare di Trieste, oggi riportano sui tabelloni pochissimi voli per raggiungere il centro e il sud Italia. Da Verona sono previsti 3 voli complessivi da oggi a tutta la prossima settimana. A Torino le compagnie hanno annunciato una graduale ripresa voli a partire dal 20 giugno e Alitalia continua per ora a mantenere un unico collegamento quotidiano solo con Roma ad un orario inaccettabile per chi lavora, le 15 del pomeriggio, quasi si volesse isolare la parte più penalizzata dal punto produttivo del Paese. Venezia garantisce un collegamento quotidiano per Amsterdam e voli saltuari mai più di uno al giorno per Roma. Situazioni analoghe si registrano a Genova, Trieste e Bologna”. Così in una nota i deputati di Forza Italia Claudia Porchietto e Carlo Giacometto. “Garantire una ripresa dell’operatività degli aeroporti è fondamentale tanto per la mobilità quanto per il turismo e più in generale per la continuità territoriale. Nelle prossime settimane- continuano- aumenterà sempre più la richiesta a cui non corrisponderà un’adeguata offerta dei posti messi in vendita. Se il Governo non si occupa del tema, con la già avvenuta apertura dei confini e l’avvio della stagione estiva, la situazione rischierà di diventare ingestibile. Basta pensare al caso di Torino, su cui con il collega Sozzani abbiamo presentato un’interrogazione, dove nel periodo dal 1 al 30 giugno dello scorso anno sono stati 130 mila i passeggeri che hanno volato verso le regioni del Sud e 40 mila quelli diretti a Roma. Ad oggi, però, Alitalia ha a disposizione per lo stesso periodo solo 4500 posti per l’aeroporto di Roma. I Ministri De Micheli e Patuanelli, dopo aver dato altri 3 miliardi ad Alitalia, pensano di intervenire per garantire un minimo di servizio pubblico?”

