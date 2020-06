(AGENPARL) – mar 30 giugno 2020 FASE 3: CAON (FI), CONTE LA SMETTA DI DIFENDERE STATUS QUO IN POLITICA ESTERA

“Adottare una nuova mentalità in politica estera richiede un onesto riconoscimento del fatto che il nostro approccio attuale a volte è stato catastroficamente negativo per l’Italia. Continuare ad insistere sullo status quo in politica estera è palesemente errato, visto che non sta producendo alcun risultato per i nostri interessi nazionali. Bisogna quindi abbandonare lo status quo per trasformare il fallimento in successo”. Lo dichiara Roberto Caon, deputato di Forza Italia.

“Fallimenti – sottolinea – che non sono stati semplicemente degli ‘errori politici’, dovuti alla scarsa conoscenza delle situazioni internazionali, ma che avranno profonde conseguenze per il nostro Paese, sia in termini di perdita di credibilità a livello internazionale che soprattutto economici. L’ultima cosa che dovremmo fare è difendere proprio una politica estera fallimentare. Il Governo Conte deve mutare completamente il suo modo di pensare in politica estera e oggi avrà l’occasione di far sentire la voce dell’Italia al vertice dei G5 a Nouakchott (Mauritania)”.

