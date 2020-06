(AGENPARL) – sab 20 giugno 2020 FASE 3: BRUNETTA, SOVIETIZZAZIONE NOSTRA ECONOMIA? HARAKIRI PER IMPRESE

“Avevamo già avuto modo di esprimere tutta la nostra preoccupazione sul rischio di derive striscianti di sovietizzazione della nostra economia, ad opera di questo Governo giallorosso e della sua maggioranza, quando, tra il decreto Cura Italia e il decreto Liquidità, erano emerse linee teoriche, ma non solo, inneggianti alla partecipazione dello Stato al capitale di rischio delle imprese, in seguito alla crisi delle stesse, per effetto del lockdown da pandemia. In altri termini, le imprese in crisi venivano aiutate dallo Stato non a titolo di risarcimento, delle perdite subite a seguito dell’obbligo di chiusura imposto loro dal Governo per ragioni di saluta pubblica, ma si utilizzava questa congiuntura eccezionale per “aiutare” le imprese con una partecipazione al capitale di rischio delle stesse. In altri termini, una espropriazione parziale giustificata dallo stato di necessità. In altri termini, lo Stato entra nel capitale e partecipa alla gestione delle imprese, con veri e propri azionisti. Una cosa folle e aberrante, una sorta di sovietizzazione postuma del sistema Italia e del sistema produttivo italiano. Della cosa, poi, non si era più parlato, in ragione delle reazioni suscitate, o meglio, il principio di partecipazione al capitale lo si era sopito nei processi legislativi, annacquato e negato. Come tutte le cattive idee, era però, evidentemente, un fuoco che covava sotto la cenere, dal momento che, nei giorni scorsi, il professor Savona, nel corso della sua relazione annuale come presidente della Consob, ha avanzato la proposta di prevedere forme di garanzie statali anche per il capitale di rischio delle imprese e non solo per i loro debiti”.

Così Renato Brunetta, deputato e responsabile economico di Forza Italia, in un editoriale sul Riformista.

“Proposta questa, per fortuna, fortemente e giustamente stigmatizzata e criticata dal professor Francesco Giavazzi sul Corriere della Sera che, ribattendo in punto di teoria economica, sosteneva: “In altre parole lo Stato dovrebbe garantire i guadagni degli investitori privati e farsi carico delle loro perdite. Una ricetta sicura per azzerare l’incentivo delle imprese a compiere scelte di investimento oculate. Un passo in più verso la decrescita felice”. Non si poteva dire meglio. Tuttavia, la polemica proseguiva sui social network, con il professor Savona che rispondeva al professor Giavazzi: “La mia proposta parte dalla concessione della garanzia statale sui debiti, già decisa, che squilibrerebbe la leva finanziaria delle imprese creando problemi futuri alle stesse. La garanzia sui debiti causerebbe comunque in prospettiva una perdita dello Stato, se non di più, perché volta a fronteggiare crisi di liquidità e meno responsabilizzante di una garanzia sul capitale di rischio. Ho inoltre sottolineato che questa garanzia sosterrebbe le iniziative produttive rispetto a quella sul debito, proponendo di cominciare dalle imprese più piccole esportatrici, quale componente solida e dinamica del nostro sviluppo”, scriveva il presidente della Consob. Una posizione, questa, estremamente interessante, talmente tanto che, ad oggi, nessun Paese pare l’abbia proposta e adottata. Ma questo ovviamente non è un problema”.

—

🔊 Listen to this