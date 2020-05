(AGENPARL) – ven 15 maggio 2020 FASE 2: ZANELLA (FI), GOVERNO AIUTI E PERSEGUA INTERESSI TV PRIVATE

“Il governo è riuscito nella straordinaria impresa di unire nella protesta la stragrande maggioranza delle emittenti locali e delle associazioni di categoria. È incredibile che non sia giunta alcuna smentita, anche oggi in Aula, sull’ipotesi di inserire nel ‘dl rilancio’ una norma sul cambio dei parametri, rispetto al passato, per la definizione degli indennizzi per il rilascio anticipato delle frequenze televisive. Che, vista la delicatezza della questione, non solo meriterebbe un provvedimento ad hoc ma così come prevista penalizzerebbe ulteriormente il mondo delle emittenti locali, già ampiamente colpito dalle conseguenze della pandemia da Covid-19”.

Così Federica Zanella, deputata di Forza Italia, intervenendo nell’Aula di Montecitorio nel corso di un’interpellanza al ministro dello sviluppo economico sul rilascio obbligatorio delle frequenze utilizzate dalle tv locali, il cui “bando – si legge nel testo dell’atto di sindacato ispettivo – stabilisce non solo una tempistica molto ristretta ma allo stesso tempo non specifica quali saranno gli importi degli indennizzi e le tempistiche”.

“L’ipotesi – ha proseguito la deputata azzurra – di una graduatoria in base al numero degli impianti e non sulla loro effettiva copertura, parametro chiaro, valorizzato da agcom, definito nei provvedimenti precedenti e sul quale si sono basati i passati indennizzi, è del tutto priva di giustificazione logica, così come complicata da praticare. Innanzitutto, perché non tutti gli impianti coprono aree omogenee in termini di bacino d’utenza. Sarebbe singolare che un’emittente lombarda che con una sola antenna copre un bacino d’utenza di svariati milioni di persone possa ricevere un indennizzo inferiore rispetto a altre emittenti che utilizzando diverse antenne impattano su una platea di utenti notevolmente inferiore”. “Insomma, il governo continua a non aiutare uno dei comparti strategici e importanti del nostro Paese, in termini di occupazione e servizio reso alla cittadinanza. Serve chiarezza, il governo annunci adesso che nessuna norma concernente la cessione delle frequenze sia inserita del dl rilancio o nel corso del suo iter parlamentare, riveda la tempistica e rispetti i criteri precedenti. Non si può chiedere ad alcun imprenditore, così come ad alcun cittadino, di vendere un bene senza conoscerne il corrispettivo o i parametri secondo cui verrà calcolato. Serve un cambio di rotta, perché i criteri “ventilati” sono incomprensibili a meno che – e siamo certi che nessuno soprattutto in un momento come questo intenda farlo– non si vogliano perseguire degli interessi personali”, ha concluso Zanella.

