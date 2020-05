(AGENPARL) – mer 20 maggio 2020 FASE 2, SPENA (FI): “GOVERNO DIMENTICA BAMBINI DA 0 A 3 ANNI E LE LORO FAMIGLIE”

“Per il governo, i bambini da 0 a 3 anni e le loro famiglie sono invisibili. Nel Dl Rilancio, infatti, sono previsti finanziamenti per i centri estivi, mentre si ignorano gli asili nido, e il nuovo Dpcm sulla Fase 2, che regola le aperture dei centri estivi per i minori dai 3 ai 17 anni, dimentica del tutto il settore dei servizi all’infanzia per i bambini al di sotto dei 36 mesi”.

Lo dichiara Maria Spena, deputata di Forza Italia e componente della commissione parlamentare per l’Infanzia e l’Adolescenza.

“Eppure, la maggior parte degli asili nido pubblici e privati, spesso strutture di eccellenza, con ampi spazi verdi, sono pronti da settimane per poter riprendere le attività, con piccoli gruppi di bambini ed utilizzando tutti gli spazi a disposizione. Ovviamente, per assicurarne l’efficacia, la rete territoriale degli asili nido andrà gestita dai singoli comuni, secondo le rispettive esigenze e possibilità, seguendo le prescritte misure di sicurezza. Non dimentichiamo inoltre il supporto di quasi 10.000 strutture private, che oggi rischiano di chiudere, con migliaia di lavoratori in tutta Italia, educatrici, insegnanti, ausiliare, che vedono a forte rischio il proprio futuro. Occorre agire in fretta, le famiglie non possono più aspettare”, spiega.

“I nostri bambini hanno vissuto questa reclusione forzata sviluppando, per la loro naturale fragilità emotiva, un disagio enorme. Per restituire gli asili nido ai nostri figli, che non potranno nemmeno usufruire degli spazi ricreativi dei centri estivi, previsti dal governo dal 15 giugno, non possiamo dunque aspettare i tentennamenti e i ripensamenti di un governo che naviga a vista. Abbiamo pronte le nostre proposte e le presenteremo presto in Parlamento, conclude.

—

