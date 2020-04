(AGENPARL) – lun 27 aprile 2020 Fase

2, Sindaco De Luca (Messina) critica il Governo Conte: “Senza

coraggio, no a fase di libertà vigilata per tutti gli italiani. Oggi

stesso comunicheremo le nostre proposte per la ripartenza”

Messina,

27/04/2020: “Non è una semplice critica diretta al Presidente

Conte, perché quella del Governo è una costante improvvisazione.

Questa apertura a rate che ci è stata propinata a chi è utile? Gli

italiani in questo momento hanno bisogno di certezze. Sarebbe stato

opportuno che ci si prendesse la responsabilità, comunicando una

data precisa, pur se ancora posticipata di un mese per ottenere una

maggiore tranquillità. Inoltre, perché se il 70% dei contagi sono

ancora concentrati su 3 regioni del nord, dobbiamo applicare le

medesime restrizioni in tutta Italia? Sono solidale ai nostri amici

del nord, però non è logico tenere il territorio italiano in

libertà vigilata. Anche qui non si è avuto il coraggio di

differenziare, considerando che esiste ancora il divieto di

transitare da una regione all’altra. Dite una volta per tutte agli

italiani che situazione c’è. Abbiamo una palese mancanza di

coraggio. Oggi prepareremo la nostra controproposta. Non basta solo

criticare. La comunicheremo a tutti alle ore 18.45 nella nostra

quoditiana diretta Facebook”. Lo afferma il Sindaco di Messina,

Cateno De Luca, che rinnova il consueto appuntamento dalla sua pagina

facebook, De Luca Sindaco di Messina, per gli ulteriori risvolti

sulle proposte.

“Anticipo

che tale proposta – continua il Primo cittadino – prevede una

differenziazione territoriale, per come è attualmente la geografia

del virus in Italia. Introdurre in Italia il concetto di libertà

vigilata sarebbe una scelta strategica. Tutte le attività vanno

aperte, ma secondo una nuova modalità. Parlo per esempio delle

chiese, per le quali io sono favorevole all’apertura, anche

prenotando per partecipare alla Santa Messa. Coinvolgiamo la CEI, in

modo da stabilire secondo delle prescrizioni di sicurezza, le

modalità di accesso alle funzioni liturgiche. Meglio così che non

andarci affatto. Lo stesso dicasi per i cimiteri. Non è possibile

continuare a tenerli chiusi. La stessa cosa per tutte le altre

attività. Non si può continuare così, utilizzando anche il metro

adottato per i nostri fratelli settentrionali: è sbagliato”.

“Prendetevi

la responsabilità che vi competono – conclude il Sindaco

peloritano – perché siete voi a comandare l’Italia. Noi sindaci

siamo solo dei modesti attuatori. Anche per il suolo pubblico: si

dica ai ristoratori che occorrono gli spazi all’aperto e

l’Amministrazione comunale sarà disponibile a concederli, così

come per gli impianti di balneazione, in modo tale che ognuno possa

fare i conti con la propria tasca. Chi è imprenditore, della mancia

di Stato non se ne fa nulla, anche perché questa è accompagnata al

pizzo legalizzato della vostra burocrazia. Abbiate coraggio e

ascoltate il popolo, facendo provvedimenti di buon senso, nell’ottica

della libertà vigilata, ma differenziando il territorio”.

Ufficio

Cateno De Luca

