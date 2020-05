(AGENPARL) – ven 08 maggio 2020 FASE 2: RONZULLI (FI), SPETTACOLO NAVIGLI INDECOROSO. SALA GARANTISCA CONTROLLI

“Milano è la mia città, la città che amo. Ieri, purtroppo, ho assistito all’indecoroso spettacolo dei Navigli presi letteralmente d’assalto da frotte di incoscienti riversatisi per le strade a fare ‘l’aperitivo’ in barba a ogni – seppure minima – misura di sicurezza. Un monumento alla stupidità, uno schiaffo sonoro a chi da questo virus è stato ucciso, a chi muore e rischia di morire in prima linea per continuare a salvare vite umane, a tutti quei lavoratori che da mesi sono sul precipizio perché costretti a chiudere, lacerati dal rischio di non riuscire a sfamare le proprie famiglie o quelle dei loro dipendenti”. Così, in una nota, la vicepresidente del gruppo Forza Italia al Senato, Licia Ronzulli.

“Quindi, al sindaco Sala – aggiunge – che investito dal sacro furore ha paventato di ‘chiudere tutto’, suggerisco sommessamente di impegnare sul campo un numero maggiore di forze dell’ordine che garantiscano il pieno rispetto delle regole. Richiami in servizio i tanti della polizia locale cha ha lasciato in ferie. A pagare il prezzo della imbecillità di pochi, non può e non deve essere l’intera comunità di commercianti, già messi in ginocchio dal Lockdown. In un momento così delicato dove centinaia di lavoratori chiedono di ripartire per non morire, la superficialità di un branco di irresponsabili, che il sindaco non controlla, non può e non deve mettere a rischio la riapertura dei commercianti”.

